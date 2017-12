EKI keelekool: väike kurioosumite loend

Toon siin väikese loendi eesti keele üllatustest.

teist ja te-ist: seda sõna saab kahte moodi silbitada.

idu, uba jt: sõnad, mis omastavas käändes moonduvad tundmatuseni ja vajavad sõnaraamatutes eraldi viiteid, et eesti keele õppija nende tähenduse üles leiaks.

jõud: korraga nii ainsus kui mitmus.

raadioelektroonikatööstus ja superheterodüünvastuvõtja: pikimad märksõnad «Õigekeelsussõnaraamatus». Need küll trumpavad üle varasema rekordiomaniku (internatsionaliseerimine), jäävad aga alla «Eesti keele seletava sõnaraamatu» pikimale (standardiseerimisorganisatsioon).

ära: on tegusõna, olgugi et vorme on sel vaid paar tükki (ärge, ärgu).

müüa, kaslane jpt: häälduvad kirjapildist erinevalt.

maaaadlik, varieteeeeskava, luuuuris: neli ühesugust täishäälikut esineb sagedamini, kui vaid sõnades jäääär või kuuuurija.

teineteise, enese, mõlema: neil asesõnadel puudub nimetava käände vorm.

leema: sellel tegusõnal puuduvad (sisuliselt) oleviku vormid.

hea-parem, minema-lähen: sõnad, mille vormistikus on kokku sulanud mitu erinevat sõnatüve.

pilvitus: sõna, millel on kaks risti vastupidist tähendust (pilves olek < pilvitama ja pilvitu olek < pilvitu).

merisiga: liitsõna, mille kumbki osa ei klapi tähendusega. Merisead pole ei sead ega mereloomad.

peale: «Eesti keele seletav sõnaraamat» eristab sellel sõnal ees- ja tagasõnana kokku 36 tähendust.

tikk: seda nimisõna saab käänata kolme moodi. Lisaks tavapärasele tikule võib omastav kääne olla tika (lind) ja ka tiki (riie).

kaksteist: kahtteist, kahteteist, kahtteistkümmend, kahteteistkümmend, kahtteistkümmet ja kahteteistkümmet on kõik lubatud osastava käände vormid.

täisarv: on palju sõnu, mida on mitmeti võimalik liitsõnaks jagada.