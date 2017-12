Jelena Skulskaja jõuluveste: aga inimene unustati ära

Hamlet üritab mõtetes korda luua, asub raamatut lugema, seal ent on kõik mõistetamatu, ainult «sõnad, sõnad, sõnad», millest ühtegi mõtet välja pigistada ei anna. Ta tõukab ennast Opheliast eemale, sest pelgab, et too käitub temaga samamoodi, nagu käitus Hamleti ema Gertrude Hamleti isaga: reetis ja läks tapjale mehele. Ophelia samal ajal on tõeline hullari kandidaat: ei mingit õrnust ega lüürikat ega lillekesi – ta on täiesti teistsugune, mitte nii palju Shakespeare’i, kuivõrd lavastaja looming.

Või kas seda Opheliat üldse oligi, või oli ta ainult kujund, sümbol Hamleti peas? Hamlet läheneb Claudiusele, oma isa tapjale, et tappa ta pistodaga. Hamlet surub end juba Claudiuse selja vastu, tõstab pistoda, aga siis mõtleb ümber ja astub tagasi – või astub tagasi seepärast, et mingit Claudiust ei olegi olemas? Seevastu on maskid, mis katavad üleni näo, mille alt tuuakse kuuldavale sõnu, aga maskid ise on läbinisti liikumatud, muutumatud, nii et ei saa olla isegi kindel, et sõnad tulevad ikka nende kandjatelt. Ei jää Horatiuski finaali ajaks ellu, et inimestele tõtt rääkida, vaid sureb koos Hamletiga kui üks tolle nägemustest.

Tänapäeval ei ole võimalik teatrit ette kujutada ilma Shakespeare’ita: Vene Teatris näiteks mängis Hamletit alles äsja Natalja Murina (tõelises monovariandis) Tatjana Kosmõnina lavastuses, kevadel aga toob teater lavale «Richard III».

Samamoodi ei ole võimalik ette kujutada Tšehhovi näidendit ilma viiteta Shakespeare’ile: näiteks «Kirsiaias» soovitab Lopahhin Varjal – nagu Hamlet Ophelial – kloostrisse minna. Varja, muide, vastab, et oleks tal kas või natuke raha, siis ta kahtlemata kloostrisse lähekski. Ivanov nimetab ennast samanimelises näidendis otseselt Hamletiks ja neab end hamletliku ebakindla ja mõistetamatu käitumise pärast.

Küllap on tarbetu tuletada lugejale meelde nii ilmselget asja, et Shakespeare ja Tšehhov on ühtmoodi äärmiselt mitmekülgsed ja mitmetahulised autorid, ent tänapäeval kõlab üksinduse ja mittemõistmise teema nende näidendite lavastustes aina selgemalt ja tugevamini. Inimene on ära unustatud. Inimene, kes ei sarnane kellegi teisega, kes on kõigile ebameeldiv, kes ärritab kõiki.

Legendi kohaselt armastanud Shakespeare mängida vaimu. Jaan Tooming mängib samuti vaimu. Poeedi hääl maailmas kõlab läbi elumüra, takistab sulanduda ümbrusse, koputab südametunnistusele, ajab kahetsema. Andega pärjatud inimesed pelgavad astuda samme, mille eest Jumal võib ande ära võtta, nad jälgivad oma moraalset kompassi, tunnevad häbi, mõtisklevad.

Andekas puupakk

Jaan Toomingu lavastuse plakati kujundas üks tänapäeva paremaid fotokunstnikke Peeter Laurits. Ta on üles võtnud Nero Urke näo ja seadnud kõrvale portreena esitatud kolba. Portreežanr ei ole kolbale just kohane: on ta ju ikkagi elu enda järellugu, millele me ei taha üldse mõelda.

Küllap võib teha portree isegi puupakust, millest papa Carlo hiljem voolib välja Buratino, ja öelda, et see ongi inimese või vähemalt lemmikangelase elu algus. Ma usun, et maailmas leidub palju näitlejaid, kellele niisugune puupaku roll imehästi sobiks. Kolba rolli sobivad lõppeks ju kõik, aga ei, ma ei taha väga kauaks seda fotokunstniku väga jõuliselt mõjuvat pilti imetlema jääda.