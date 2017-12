Seppo Zetterberg: Soome sõda 1918

Relvi hankisid valitsusväed juba 1917. aasta lõpul Saksamaalt ning said neid sõja käigus saagiks nii venelastelt kui punastelt.

Valitsusväed kaotasid langenutena umbes 3200 meest, punased umbes 3600. Kodusõjaga kaasnes see, et tuhandeid inimesi sai surma ka väljaspool vahetut sõjategevust. Sõjaaegne punane terror lõpetas 1649 inimese elu, valgete poolt hukatud punaste arvuks on hinnatud 8380 inimest.

Soome 1918. aasta rahvusliku tragöödiaga oli seotud ka sõjavangide küsimus. Valitsusväed olid võtnud umbes 80 000 vangi, kes tuli viia kohtu ette. Ülekuulamiste järel vabastati neist umbes 6000 ja ülejäänute vastu esitati süüdistus selle tarbeks loodud erikohtutes. Need vajasid oma teenistusse peaaegu kõiki Soome juriste.

Surmaotsus langetati 555 inimese kohta ja täide viidi neist otsustest 265. Suurem osa ülejäänud karistustest oli kas kolmeaastane või lühem vangistus. Kõik vanglakaristused mõisteti tingimisi ja süüdimõistetud said kohe vabaks.

Sõjale lisas traagilisust seegi, et kohut ootavad mässulised olid koondatud suurtesse vangilaagritesse, kus näljahäda ja nakkushaiguste tagajärjel suri 1918. aasta suvel umbes 12 000 inimest. Vangilaagrite hädade leevendamiseks anti vangidele juba 1918. aasta sügisel massiliselt armu. 1919. aasta alguseks oli vange veel umbes 6000 ja 1921. aasta lõpuks 900.

Hennala vangilaager. | FOTO: Internet

Vana ütluse järgi on kodusõda sõdadest kõige julmem. Kodusõjas tapetakse oma rahvast ja seepärast jätab see väga aeglaselt paranevad haavad. Eesti Vabadussõda 1918–1920 ühendas rahva, kui kõik vasakpoolsetest demokraatidest kuni parempoolsete põllumeesteni olid samadel rinnetel kaitsmas oma maad. See oli ju õigupoolest kahekordne vabadussõda, sest Eesti armee võitis nii venelasi kui oma põlisvaenlasi sakslasi.

Soome olukord oli aga teistsugune. Nõukogude Liidu rünnakuga alanud Talvesõda 1939–1940 ühendas küll rahva uuesti, ent ikkagi kestis 1918. aasta sõja armide paranemine veel aastakümneid. Võib-olla alles nüüd, kui meenutame Soomes sada aastat tagasi peetud kodusõda, ei ole enam tarvis küsida: «Kummal poolel su vanavanemad 1918. aastal olid?»

Põhiline osa punase valitsuse liikmetest läks Nõukogude Venemaale. Paljud neist jõudsid kiiresti leninlikele positsioonidele ja tegelesid juba 1918. aasta augustis ja septembris Moskvas Soome kommunistliku partei asutamisega. Idealismile järgnes aga tragöödia. Kuus 1918. aasta punase valitsuse liiget kaotas «täpsemalt teadmata viisil» elu Stalini puhastustes, rääkimata teistest soomlastest ohvritest.

Kõiki punavalitsuse liikmeid ei suutnud Nõukogude Venemaa moodi sotsialism innustada. Mõni neist tuli tagasi Soome ning tegutses pärast kohtuotsuse saamist ja karistuse ärakandmist näiteks sotsiaaldemokraatliku erakonna rahvasaadikuna.

Jaan Tõnisson kirjutas Hella Wuolijokile oma arusaamast, millised on Soome kodusõja tulemused, Kopenhaagenist 26. juunil. Seega samal ajal, kui sõja järeltoimingud kohtuistungitel ja vangilaagrites alles käisid.

Ülevas ja idealistlikus sõnumis kirjutas Tõnisson: «Suureks pettumuseks Soome kulturalikkuse ja õigluse kohta on minule see hoolimata kättemaksuhimu, millega Soome kodanlus nüüd katsub kodusõda ja selle pärandust likwiderida. Ei oleks uskunud, et Soome haridus nii pääliskaudne on, et inimeste loomusunnid sääl tõsisest inimsusest ja kultuurast nii wähe puudutatud on.»

Tõnisson jätkas: «Ja weel vähem oleksin uskunud, et Soome politikamehed ja rahwajuhid ühtlasi nii lühikesenägelised on, et nemad oma rahwa häwitamiseks oma enese wendi purustada katsuwad, kus oleks suuremeelne õiglus tarwilikuks lepitajaks sotsialse wihawaenu kõrwaldamisel, et Soomes tulewikus kõik rahwa-klassid tõsise inimsuse ja kultura waimus wõiksid edeneda. Nüüd kustutatakse tuld tule abil, mis tulewikus ainult seda suuremat leeki ette walmistab.»