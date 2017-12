Andres Adamson: Soome ja Eesti ajaloost veidi teistsuguse vaatenurga alt

Kümme aastat tagasi, kui Soome ja Eesti valmistusid alles oma iseseisvuse üheksakümnendaks, mitte sajandaks sünnipäevaks, soovitas professor Seppo Zetterberg oma mõlemal pool Soome lahte menukiks muutunud «Eesti ajaloo» soomekeelse esmatrüki eessõnas soomlastel Eesti kauneid mõisahäärbereid külastades oma vaimustuse väljendamisega piiri pidada, sest eestlaste turi kiheleb ikka veel sakste piitsahoopidest.

Ma ei kirjuta seda etteheiteks – ligikaudu selline on ju ka suure, kui mitte suurema osa eestlaste hinnang meie ajaloole. Siin kajastub eestlaste veendumus, et see on olnud üks katkematu kannatuslugu, konkreetselt mõisaajal oli olukord aga selline, et – üht teist klassikut parafraseerides – mõisnikud ei lasknud talupoegi pesemata jalgadega oma puhastele põldudelegi.

Eesti siira sõbra Seppo Zetterbergi raamat on üldteosena paratamatult kompilatsioon, enim on Eesti ajaloost aga kirjutanud eestlased ise ja nõnda peegeldab see tagasi me endi suhtumist.

Mõlemal pool Soome lahte ollakse üsna ühtemoodi seda meelt, et Eestil ja eestlastel on võrreldes vanema venna Soome ja soomlastega läinud minevikus märksa halvemini. Poole 20. sajandi üle pole siin põhjust eriti vaielda – ja et üldse ühte ajaleheartiklisse mahtuda, leppigem kokku, et viimasest sajast aastast me otseselt ei räägigi.

Eelneva aja puhul on pilt siiski vastuolulisem ja mitmekülgsem. Kui jätta kõrvale Rootsi suurriigiajaks kutsutava, nii eestlaste kui soomlaste jaoks koleda perioodi eriti hirmsad algus ja lõpp, on meie esivanemail läinud otseselt etniliste soomlastega võrreldes mõnevõrra paremini. Või vähemalt mitte palju hullemini. Kui mitte võrrelda rahvaid, vaid maid, siis tuleb võrdlusse kaasata eelkõige baltisakslased ja soomerootslased ning pilt kujuneb selgelt Eesti kasuks. Esimesel pilgul ei näi Eesti ja Soome rahvaarvu muutumise dünaamika seda väidet siiski kinnitavat.

Aasta Eesti Soome

1200 150 000 60 000

1550 300 000 300 000

1620 100 000 330 000

1695 400 000 500 000

1720 200 000 350 000

1750 335 000 427 000

1800 500 000 833 000

1860 750 000 1,75 mln

1881 881 000 2 mln

1900 960 000 2,65 mln

1920 1,1 mln 3,14 mln

Muinasaja lõpuga alustades ilmneb esimese asjana, et selleks vanemaks vennaks on hoopis eestlased, kes selgema kooslusena tollal juba olemas olid, sellal kui suurem osa Soomest oli alles peaaegu asustamata kõrvemaa ja sealsed hõimuterritooriumid üksteisest üsna isoleeritud.

Päris-Soome (Varsinais-Suomi) kuulus kokku pigem Saaremaa, Lääne-Eesti ja Kuramaa põhjaosaga, oli Eestist lähtudes või sellega tihedas läbikäimises asustatud, sarnane oma aineliselt kultuurilt ja ühiskondlikelt oludelt, kuni ülikumõisate (moisio) ja vakukorralduseni välja. See ala langes hiljem tugeva rootsi asustuslaine ja mõju alla, kuid kohalikud keelemurded püsisid mõnel pool, näiteks Rauma kandis, üpris eestilikena kuni 20. sajandini.

Ristiusustamise järel sai Soome ajaloo põhisisuks mitmeks sajandiks selle kõrve majanduslik hõlmamine. Rahvaarv kasvas ja asustus tihenes, hõimud hakkasid soome rahvaks kokku sulama.

Uutel põlvkondadel oli, kuhu oma majandustegevust laiendada. Eestis ei olnud, siin oli agraarsele elanikkonnale loomulikuks ülempiiriks 300 000 – 400 000 inimest, enama jaoks polnud põllumajanduseks sobivat maad ning enne linnastumist ja industrialiseerimist muid tegevusalasid.