Targem annab järele

Rahulolematus töötasuga ajas lihatööstuse tapamaja osa töötajaid streikima, kuid nad mängisid oma tugevamad kaardid maha sellega, et ei järginud streigi korraldamise reegleid, mis andis Merele võimaluse nimetada toimuvat ebaseaduslikuks.

Samas ei muuda vaidlemine seadustest kinnipidamise üle asjaolu, et Rakvere kandi ühes suuremas ettevõttes võib olla töötajaid, kelle palk pole kümme aastat tõusnud. Midagi on seal mäda, ja Mere poolt on kahtlemata arukas käitumine olukord maha rahustada ning alustada töötajatega läbirääkimisi. Peaasi, et tegu poleks manipulatsiooniga, vaid tegeliku sooviga töötajate olukorda parandada.