Eksimatud otsustajad

ERRi juhte paistab olevat tabanud ilmeksimatuse haigus. Asutuse sisekriisist rääkinud neljapäevase Postimehe artikli tagasiside ERRi juhtkonnalt oli just selline – probleeme eitav. Juhatuse esimehe Erik Roose (49) tsitaat juhatuse koosoleku protokollist: «See ei ole hea ajakirjandus. Tegemist ei ole sõltumatu neutraalse uuriva ajakirjandusega, vaid selgelt omanike huve varjamatult teeniva pahatahtliku konkurendi halvustava stiiliga.»

Selline ilmeksimatuse näitamine võiks olla isegi koomiline, kui juhtkonna vastas ei seisaks ERRis päris töötajad oma murega. Ehk aitab kõrgeltsündinud juhte teadmine, et see Postimehe «pahatahtlik» artikkel pälvis ERRi reatöötajates kuuldavasti hääletu aplausi. Kumb vastukaja on usutavam?