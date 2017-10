Teet Kalmus muudatustest «Aktuaalses kaameras»: ei ole mõtet töötavat asja torkida

Ei ole hullemat asja kui muudatuse tegemine muudatuse enda pärast. Juhid, eriti uued juhid, tahavad minna ajalukku. Muuta. Teha kõike paremini kui tema eellased. Nii on ära lörtsitud palju tarkvaralahendusi, kus hea ja optimaalne lahendus kellade ja viledega ära rikutakse. Aga bossid saavad hõigata, et kõik on uuem, parem, kallim.

ERR investeeris Eesti telemaastiku kontekstis uudistestuudiosse väga-väga suure summa. Sellise summa, millest erakanalid ei oska isegi unistada. Tehnoloogia viimane sõna, tõesti uhke. Ja nii suures stuudios on kaks uudisteankrut hea lahendus. Kui nüüd kaks asendada ühega, siis vägisi jääb mulje kui omaaegsest Lasnamäe elanikust, kes korteris elades suutis osta küll mersu, aga bensiiniks enam raha ei jätkunud.

Teles on kõige tähtsam asi reiting prime-time'i ajaslotis. Ja siin on «Aktuaalse kaamera» uudiste positsioon väga tugev, stabiilselt üle 100 000 vaataja. See arv näitab, et tegu on õhtuse teleprogrammi lipulaevaga ja sinna tulekski fookus suunata. Sest elu on näidanud, et kui miski asi hoogu sisse ei saa, siis ta ei saagi ja ERRi portaali võib punnitada teha palju iganes, aga konkurendid (Postimees ja Delfi) on nii tugevalt positsioonid sisse võtnud, et seal on lootusetu kuhugi tippu jõuda, eriti kui teha seda samal ajal «Aktuaalse kaamera» uudiste arvelt.

Olen ka uue aja inimene, tarbin palju meediat, aga «Aktuaalse kaamera» uudised on selline saade, mida alati vaatan. Sest suurel teleekraanil on siiski oma suur eelis võrreldes nutiseadmetega, saadav emotsioon on hoopis teine. Ehk ei ole mõtet töötavat asja torkida ja pigem leppida teadmisega, et sellisel kujul on «Aktuaalne Kaamera» hea uudistesaade? Suur kahju on juba tehtud, ärge asja päris ära rikkuge.

PS! Rääkides nii-öelda kooperatiivist, siis ajakirjanduses ongi nii, et toimetus on riik riigis, ainult selline lähenemine tagab sõltumatuse. Just toimetus on see, kes loob meediatoote ja annab sellele näo. Negatiivse õhkkonna baasilt head ajakirjandust ei tee.