Karina Orlova: Sobtšak on ka varasemalt Putini režiimile olulisi teeneid osutanud

Seltskonnategelane Ksenia Sobtšak esitas ennast presidendikandidaadiks. Edumeelne osa ühiskonnast arutab nüüd pakilist küsimust «Kas Ksenial on selleks õigus?» – selmet arutada selle üle, et Sobtšak, tõepoolest, seadis ennast üles.

Seega tuleb esiteks välja, et nõnda lihtne ongi – teatas oma kavatsusest ja pälvis kohe Kremli toetuse (vaata Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskovi kommentaare). Teiseks on tegu sellesama Ksenia Sobtšakiga, keda edumeelne osa ühiskonnast kuulas president Vladimir Putini vastastel miitingutel (ja vilistas ta vaid korra välja) ning kes seati üles ja valiti opositsiooni koordinatsiooninõukogusse.

Ksenia Sobtšak / Scanpix

Seesama Ksenia Sobtšak, kelle edumeelne osa ühiskonnast arvas opositsiooniliidrite hulka. Vaat teda valiski Kreml välja kui omamoodi Mihhail Prohhorov 2.0. Ehkki tean inimesi-kolleege, kes – ilma naljata! – valisid Prohhorovi. Ent see selleks.

Lahe on muidugi arutleda ja väljendada oma autoriteetset arvamust teemal «kuidas ta julges» või «las kõik lillekesed õitsevad». Veel võiks arutluse alla võtta teemad, kas Sobtšak tohib hingata ja lapsi sünnitada või kas ta tohib käia mööda Moskva tänavaid.

Asi pole Sobtšakis ja veel vähem valimistes

Vaatamata 2018. aasta kandidaadi kogu särale ja mitmekülgsusele annete poolest, pole asi Sobtšakis ja veel vähem valimistes, vaid edumeelses osas ühiskonnast, kes on ühtlasi intellektuaalne vähemus, keda Kreml lõhestab juba mitmendat korda järjest kõige lihtsama kahekäigulise kombinatsiooniga.

Naastes 2011. aasta lõpu ja 2012. aasta alguse opositsioonilis-revolutsioonilisele väljale: Sobtšak esines kohe alguses väga olulise ja vastutusrikka missiooniga – kutsudes lavalt sel riigi jaoks kriitilisel momendil sajatuhandepealisel miitingul «mitte võimu vahetama, vaid teda mõjutama».

Meeleavaldajad Bolotnaja väljakul 2011. aastal / Scanpix

Nende jaoks, kes aru ei saanud, andis Ksenia hiljem mõne üksikasjaliku intervjuu, kus selgitas: «Ma ei osalenud miitingul, mis oli pühendatud teemale «Putin erru!», mina, Ksenia Sobtšak isiklikult, läksin miitingule: «Ausate valimiste eest!». Leian, et nende mõistete vahel on tohutu vahe. Ja see, et mul polnud teist tribüüni väljendamaks seda, mida pidasin vajalikuks öelda – ja mida ütlesin –, ei tähenda, et mul oleks olnud palju ühist inimestega, kes seisid minuga sel laval. Seda ka märkisin – öeldes, et ma ei näinud praegusel hetkel süsteemivälise opositsiooni liidrite hulgas inimest, kelle järel ma tahaks minna. Toetan just nimelt evolutsioonilist arenguteed.»

Viimaste aastate jooksul pole Sobtšaki positsioon muutunud ja ta on mitmes intervjuus korranud, et Putinile pole kahjuks mingit alternatiivi. Ning alati on parem Putin kui kommunistide liider Gennadi Zjuganov.

Sobtšakile tuleb anda au

Seejärel oli teine oluline ja vastutusrikas missioon: juurutada umbuskliku progressiivse ühiskonnaosa – seal hulgas rahvusvahelise – teadvuses versiooni, et Putin on seotusest Boriss Nemtsovi mõrvaga nii kaugel, et ta lausa raevus väga sellest kuuldes.

See voog kulges mitut kanalit pidi, mitte vaid Sobtšaki kaudu, ja iga kord edastasid infot Putini «raevust» selle levitajad kui kõigile teada ja ilmselget fakti.