Lugeja kiri «Aktuaalses kaameras» toimuvast: tule taevas appi!

Olen lihtne inimene ja tavaline televaataja, kuid nüüd tahaks küll sõna sekka öelda. Lihtsalt ei saa vait olla, kui tehakse ilmselget ülekohut. Ehk nagu tavatses öelda endine peaminister Andrus Ansip: «Tule taevas appi!» Mis ometi toimub meie ühiskonnas? Kas enam ei tohi midagi kindlat ja püsivat meie elus olla? Kuidas küll inimesi pillutatakse. Miks ometi? Kas saab üks uudisteankur veel sümpaatsem, asjalikum, väljapeetum olla?

ETV on mu lemmik ja «Aktuaalne kaamera» igaõhtune oodatu. Kuidagi kurb on mõelda, et Kadri enam ekraanile ei tule. Mõelge ometi, mehed!

Härrad Roose ja Samost (ehk keegi veel), kas teie sooviksite endaga sama tehtavat?

Muidugi on plaanid ja kokkuhoid, aga inimene ja eriti kogemustega nagu Kadri Hinrikus oma maheda ja koolitatud tämbriga on ju kulda väärt. Tegu pole Rakvere Lihakombinaadiga. See on Eesti Televisioon!

Usun, et minu eluaastad lubavad ERRi uuele ja enda meelest «hästipühkivale» juhtkonnale meelde tuletada inimeseks olemise seadust: «Ära tee kunagi kellelegi seda, mida sa ei taha, et Sulle tehakse». Nii lihtne see ongi...