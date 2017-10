Sirje Kiin: Venemaa infosõda Ameerikas ei lõppenud sugugi presidendivalimistega

Septembris kinnitas Facebook ehk maakeeli Palgeraamat (aitäh kirjanik Olev Remsule mõnusa eestikeelse nimevaste eest), et Ameerika presidendivalimiste ajal levitati sotsiaalmeediakanalis umbes 3000 reklaami, mis olid makstud kinni tuvastatavalt Vene päritolu rahadega. Twitteris oli möödunud aastal selliseid reklaame teadaolevalt 2000.

Need arvud tunduvad esmapilgul justkui tühised, arvestades, et Facebookil on üle maailma iga kuu üle kahe miljardi kasutaja. Ühendriikides kasutab internetti kaks kolmandikku elanikest ja iga teine ameeriklane tegutseb Facebookis.

Facebooki juhtkond püüdis algul toimunu tähendust pisendada ning tõrkus tükk aega isegi vastavaid andmeid uurimast ja edastamast, kuid nii avalik kui ka ametkondlik surve on nüüd siiski sundinud neid koostööle riigivõimudega. Facebookil ja Twitteril tuleb novembri algul senatile ametlikult aru anda, mis valimiste ajal sotsiaalmeedias õieti toimus ja millise ulatusega infosõda täpsemalt käis.

Tegelikult on juba ilmnenud, et Vene rahaga kinnimakstud reklaame jagati ja kommenteeriti Facebookis miljoneid kordi ka erinevate ekstra loodud võltskontode kaudu, mis võimaldas suhteliselt vähese vaevaga saavutada sotsiaalmeedias erakordselt suurt lõhestavat vastukaja. See kõik võimendas vene infosõdalaste sõnumit miljonikordselt.

Nüüd uurib Venemaa sekkumist Ameerika presidendivalimistesse mitu ametlikku kõige kõrgema taseme uurimiskomisjoni, kusjuures viimaste uudiste valguses paistab, et Vene rahaga tellitud poliitilised reklaamid olid sihitud väga täpselt just neis osariikides, kus valimistulemus oli kaalukeelel. Mitme uurimiskomisjoni liikme hinnangul polnud selline sihtimistäpsus võimalik ilma Ameerika-poolsete valimisekspertide info ja/või kaasabita. Sel juhul oleks aga tegemist riigireetmisega.

Nii et valimistejärgsed sotsiaalmeedia uurimispinged on siinmail kruvitud hetkel kõige kõrgema astmeni.

Infosõda ei piirdunud aga presidendivalimistega. Ka hiljuti asetleidnud massitulistamine Las Vegases osutus Venemaale sobivaks sihtmärgiks, et asuda taas sotsiaalmeedias tellitud reklaamiga õhutama vastuolusid inimeste arvamustes Ameerika relvapoliitika suhtes.

Samuti valiti infosõja sihtmärgiks tippjalgpallurite protestipõlvitamine Ühendriikide liputseremoonia ajal (politsei vägivalla vastu mustanahaliste suhtes), mille suhtes ameeriklastel on risti vastupidised arvamused: pooled arvavad, et see on riigilipu ja püha hümni häbistamine, pooled aga on veendunud, et see on põhiseadusliku sõnavabaduse väljendus ja sportlastel on õigus avaldada meelt politsei vägivalla vastu sellisel viisil.

Jätkuvate lõhestamisteemade otsing Ameerika ühiskonnas tõestab, et Venemaa infosõda ei lõppenud sugugi valimistega, vaid see on pidev protsess, mis käib kogu aeg ja igal pool.

Infosõda ei käi ainult Ameerikas

Mis on selle infosõja eesmärk? Autoritaarse režiimiga Venemaa infosõja eesmärk on alati olnud õõnestada lääneriikide demokraatiat, tekitada ühiskonnas ebastabiilsust, võimendada juba olemasolevaid ideoloogilisi, rassilisi, seksuaalse orientatsiooni, religioosseid ja nii edasi lõhesid. Leitakse sobivad vaidlusteemad ja asutakse neid lõkkele puhuma, ärgitama ja ärritama.

Juba kutsutakse Vene päritolu sotsiaalmeedia reklaamides üles protestimiitingutele nii kohalike kui ka üleriiklike valitsuste vastu.

Asi on läinud nii kaugele, et tõestatult Vene rahaga korraldataksegi juba ameeriklaste protestidemonstratsioone, organiseeritakse protestiorganisatsioone ja lõhestatakse seeläbi edukalt ühiskonda.