Erki Loigom: kas sanktsioonid mõjutavad Põhja-Koread?

Vähesed piirangud, mis reaalselt toimivad

ÜRO resolutsioonis 2371 on kirjas täielik keeld tarnida Põhja-Koreast mereande ning tekstiilitööstuse tooteid ja pooltooteid. Mõlema valdkonna ekspordikeeld peaks olema hinnalipikuga umbes 850 000 000 eurot aastas.

Mereandide äri oli üks esimesi, mis viis turumajandusliku majandusmudeli seni plaanimajanduses elanud riiki. 1990. aastatel tekkisid eralaevastikud ja kalurid ning vahendajad. Peamine kasusaaja ja organisaator oli Korea rahvaarmee, mille üks tegevusharu lisaks kaitseotstarbele juba aastaid on olnud just mereanniäri. Seetõttu on praegune piirang ellurakendudes tekitanud kohese vastureaktsiooni.

Esmalt, kalatooted riknevad kiirelt ja neid ei anna ka piiriüleselt smugeldada kahju kandmata. Luureandmed mitmest Põhja-Korea ja Hiina piiripunktist kinnitavad, et külmikautode järjekorrad neis on kadunud. Laevastikud seisavad sadamates ja töötlemisettevõtted on suletud.

Kalur Põhja-Koreas / Scanpix

Samalaadne mõju on olnud tekstiilitööstusele, kust tulevaid tooteid Hiina tõepoolest oma territooriumile hetkel ei luba.

Tekstiilitööstus on üks valdkondadest, kus maailm aktsepteerib Põhja-Korea tooteid. Lisaks valgele alale moodustas tõenäoliselt vägagi märkimisväärse osa «hall» tekstiil allhanke näol tuntud maailma rõivabrändidele.

Tekstiilitööstuse sanktsioneerimine on oluline, kui jutuks tuleb piirangute reaalne mõju tavaelanikkonnale. Rõivatööstusega seotud asulatest raporteeritakse oluliselt vähenenud turutegevustest ja tuhandetest töötuks jäänud naistest. Aga just naised on Põhja-Korea ühiskonnas traditsioonilised leiva lauale toojad ja koduse majanduselu korraldajad ning turgudel toimuv Põhja-Korea tegelik Eluliin.

Hiina ametlikel andmetel on import Põhja-Koreast vähenenud 17 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuid väljavedu paariariiki on kasvanud ligi viiendiku. Kust see raha tuleb? Analüütikud on täheldanud ka rahumeelsetel perioodidel väliskaubanduse defitsiiti, mis on ligi sadu miljoneid eurosid aastas. Siin tuleb mängu Põhja-Korea majanduse tumedam, kuid ilmselt mahukam tahk.

Põhja-Korea tekstiilivabrik / Scanpix

Illegaalse majanduse osakaalu hüppeline kasv on tõsiasi

Mõni päev tagasi näidati Korea kesktelevisioonis väidetavalt Vene päritolu uhkete hobustega peetud võiduajamisi Pyongyangi lähistel Mirim Horse Riding Clubis, mis peab olema järjekordne propagandasõnum nii kodupublikule raskuste võitmise kohta kui ka välismaistele «imperialistidele».

Varasemate riigijuhtide luksuslik elustiil jäi kiivalt kodanike eest varjatuks, kuid Kim Jong-un on teinud sellistest demonstratsioonidest oma sõnumiedastamise regulaarse viisi. Näeme ju regulaarselt Pyongyangis avatavaid teatreid, veeparke, spordirajatisi, uusi elamurajoone, kohvikud ja baare, pitsakioske ja nii edasi. Millal oli lääne meedias viimati lugeda midagi vähegi usaldusväärset maapiirkondades toimuvast?

On fakt, et Põhja-Koreaga kaupleb üle 150 riigi maailmas. Täiesti selge on, et Pyongyang on õppinud halli ja musta majandust käsitsema üliosavalt, punudes võrgustikke üle kogu maailma.

Mida enam Põhja-Koread suruda, seda enam lähevad käiku illegaalsed kanalid. Hiina ja Põhja-Korea piiril asuvast Hyesani linnast tulevad teated linnapea Park Chul-kwangi tasemel aetavast narkoärist ning sellega seotud organiseeritud kuritegevuse kasvust ja piiriülesest agressiivsusest. Väidetavalt on kogu kalatööstusest saamata jääva kasumi teenimiseks võetud eesmärgiks katta puudujääk narkootikumide tootmise suurendamisega.