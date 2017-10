Hannes Praks: mida õpetavad noortele Vabadussamba metallribad?

Lapsevanemad on kindlasti märganud, et lapsed ei kipu mängima ainult niinimetatud mängutoas, vaid veavad mänguasju pidavalt ka elutuppa, korraldades seal tihti ka väiksemaid sigadusi. Ma usun, et sellel on oma evolutsiooniline põhjus. Täiskasvanutega ruumi jagamise käigus toimub õppimine.

Piiride ületades uurivad noored, mismoodi täiskasvanud reageerivad. Nad teevad omamoodi välitöid, kuna muid uurimismeetodeid nad tihti veel ei valda. Täiskasvanute reaktsioonides peegeldub vastus küsimusele «Milline on maailm?». Teenuse ja menetlemise ajastul oleme harjunud vastutust lükkama spetsialistidele.

Hambaarst parandab hambaid ja õpetaja õpetab lapsi. Hammaste remont on tõesti mõttekas usaldada vastavale tohtrile. Õpetamine on aga tunduvalt laiaulatuslikum tegevus. Õppimist alustab laps juba enne sündimist ja see kestab kuni surmani. Õpetajad ei ole vaid tolmunud pintsakutes professorid, vaid sisuliselt kõik kodanikud, kaasa arvatud institutsioonid. Kui ilmnes, et samba jalam laguneb, lasi kaitseministeerium käest võimaluse anda noortele arendav õppetund.

Roostevabast terasest detailide kasutamine on väga mõistlik otsus, kuid need paigaldatakse vale nurga all. Selle asemel, et rulaga libisemist takistada, võinuks katta ja kaitsta graniitplaadi kõige haavatavamat osa niimoodi, et libisemine oleks siiski võimalik. Selline õppetund ei näitaks mitte ainult seda, kuidas tehniliselt asju vastupidavamaks teha, vaid sedagi, kuidas disaini abil ruumijagamist soodustada. Praeguse lahenduse suurim traagika seisneb selles, et see esindab täpselt seda suunda arhitektuuris ja disainis, mis ei tee meie elu õnnelikumaks, vaid vastupidi.

Mulle meeldib aeg-ajal Jeruusalemma vanalinnas jalutamas käia. Sinna jõudmiseks pean läbima Kalandia piiripunkti. See raudvarbadest kitsas koridor on disainitud nii, et parimagi tahtmise juures ei ole võimalik end tunda inimesena, vaid tapmisele suunatava loomana.

Mõni päev tagasi viibisin minuteid raudvarbadest veerandruutmeetrise peatatud pöördukse vahel, kuna Iisraeli pooleldi murdeaealised sõdurid käskisid minu ees sisenenud araablannal kogu käekoti sisu räpasele põrandale puistata. See seisak ei olnud võrreldav halenaljaka takerdumisega Viru keskuse pöördukses. Pigem tekitas see arusaama, milline võim ja seeläbi ka vastutus kaasneb ruumiloome ja disainiga. Ja on hirmutav, kui need instrumendid rakendatakse inimsuse vastu.

Vabadusesamba metallribade ja Palestiina-Iisraeli müüri võrdlemine on võib-olla ülereageerimine, kuid sellegipoolest näen neis ohtlikku märki kui suletud ja kontrollitud ühiskonnast, mitte kui vabast ja avatust.