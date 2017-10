Teet Roosaar: Korobeinik värvis oravad Pärnus nurka

Suur-Pärnu elanike eelistus jagunes suhteliselt võrdselt. 39-liikmelises volikogus hakkavad Reformierakonda esindama üheksa, IRLi üheksa, Keskerakonda seitse, valimisliitu seitse ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) kuus rahvaesindajat. Lisaks on volikogus üks sotsiaaldemokraat.

Kahekümneliikmeliseks enamuseks on vaja vähemalt kolme osalise koostööd. Valimiste ööl tundus, et seljad panevad kokku Reformierakond, IRL ja valimisliit (25 saadikut), kuid vaidlus tekkis linnapea koha pärast.

Reformierakonna linnapeakandidaat Toomas Kivimägi oli Pärnu Postimehes kirjutanud: «Kui saan valimistel 1500 häält, annab see selge sõnumi, et pärnakad soovivad näha linnapeana kedagi teist.» See sundis IRLi ja valimisliitu küsima, kas 1518 häälega Kivimägi asemel ei võiks linnapeaks olla 2149 pärnaka südamed võitnud Kosenkranius.

Kivimägi ei välistanud laiemat koalitsiooni. Et tema linnapeasoov läbirääkimisi ei segaks, määras erakond pealäbirääkijaks Andrei Korobeiniku.

Esmaspäeva õhtuks olid Keskerakond, IRL ja valimisliit (23 saadikut) omavahel peaaegu kokkuleppele jõudnud. Korobeinik tõttas olukorda päästma ja sai teised nõusse, et esmalt võiks proovida 32-liikmelist nelikliitu (Reformierakond, IRL, Keskerakond ja valimisliit).

Kosenkraniuse kutsel koguneski nelikliit teisipäeva õhtul laua taga, ent enne seda olid Reformierakond ja IRL paremate positsioonide kauplemiseks seljad kokku pannud. Valimisliidule ja Keskerakonnale anti valida: kolmandaks sobib ainult üks. Otsustage ise, kes tuleb, või minge EKRE juurde lisahääli otsima.

«Korobeinik rääkis end nelikliidu laua taha, kuulutades, et linnapeaks sobib Kosenkranius. Siin ütles ta, et neil on parem kandidaat, keeldudes ütlemast, kes,» ütles Simson.

Valimisliit ja Keskerakond ei lasknud end lõhki lüüa. Nad teadsid, et 20 liikmega liit EKREga oleks valitsemiseks liiga habras, kuid IRL võib neid ikkagi EKRE-le eelistada. Samuti ei meeldinud neile ultimaatumi esitamine.

Terve kolmapäevase päeva kestnud pingelised läbirääkimised lõppesidki sellega, et IRL oli valmis kolmandaks tulema. Kolmikliidu linnapeakandidaat on Kosenkranius, volikogu esimehe kandidaat IRLi aseesimees Andres Metsoja.

Kosenkranius on lubanud, et ei astu nelja aasta jooksul ühtegi erakonda. Ükskõik millise erakonna linnapea võinuks pooleteise aasta pärast koha erakonnakaaslasele pärandada.