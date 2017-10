Rait Maruste: praegust presidendivalimiste korda ei pea hülgama, vaid parandama

Pärast viimaseid vabariigi presidendi valimisi aasta tagasi olid peaaegu kõik ühel meelel, et senine kord vajab ümbertegemist. Uue valimiskorra väljatöötamine kanti ka koalitsioonilepingusse. Aasta on mööda läinud ning justiitsministeerium ja minister on tulnud välja riigipea valimise korra muutmise kavandiga. See on esitatud asjakohase eelnõu ja selle seletuskirja kujulise kavandina, mitte ametliku eelnõuna.

Kavand esitati vahetult enne valimisi ja selles nähti ette presidendi valimiskorra olulist muutmist. Põhimuudatusena nähti ette raskuskeskme üleandmist riigikogult valmiskogule, kus enamuses oleksid kohalike omavalitsuste (KOV) esindajad. Ajastusest ja pakutust võib välja lugeda valmiseelset meeldimispüüdu omavalitsustele.

Kui valimiseelset populismipüüdu võib mõista, siis pakutud lahendust ja selle kvaliteeti mitte. On õige, et vabariigi presidendi valimiskorda arutas põhiseaduse asjatundjate kogu 20. märtsil sel aastal, kuid selliseid soovitusi, nagu on esitatud kavandis, kogu ei arutanud ega esitanud.

Valimiskorra muutmiseks on põhimõtteliselt kaks valikut

Meie põhiseaduse ja riigiehituse üks alusprintsiip on parlamentaarne riigikorraldus. Muu hulgas tähendab see ka seda, et kõik riigi olulisemad otsused ja ametisse nimetamised teeb rahva esinduskogu – riigikogu.

Pakutud kavandiga tahetakse selle toimingu raskuskese viia parlamendist välja valimiskogusse, kus saaks olema 101 riigikogu liiget ja 422 KOVide esindajat. Et riigikogu etapp jääks üldse välja, siis tähendab see seda, et riigikogul pole enam põhiseaduslikku kohustust ega võimalust presidenti valida. Selle otsuse teevad valimiskogus neljakordse häälteülekaaluga KOVide esindajad. See oleks väga põhimõtteline muudatus.

Ma ei näe veenvat riigiõiguslikku põhjendust, miks peaks olemasoleva korra hülgama, selmet seda parandada. Kehtivas korras nähti valimiskogu ette päästerõngana juhuks, kui riigikogus peaks president jääma valimata. See on hea lahendus. Tänase korra viga peitub mitte üldskeemis, vaid valimiste protseduuris. Ja seda tuleb korrigeerida.

Valimiskorra muutmiseks on põhimõtteliselt kaks valikut – kas põhiseadust muutes või mitte muutes, piirdudes vabariigi presidendi ja teiste seaduste kohendamisega. Kavand näeb ette põhiseaduse muutmise tee. Põhiseaduse muutmisega on juba väga kiire või isegi hilja, sest ainuke reaalne tee on teha seda kahe järjestikuse riigikogu koosseisuga. Kavandatud muudatus oleks põhimõtteline, see vajab sügavat arutelu ja laia üksmeelt ning seetõttu ka aega. Lisaks on põhiseaduse muutmise menetlusel omad protseduurilised reeglid ja tähtajad.

Teine lahendus oleks jääda olemasoleva põhiseadusliku regulatsiooni juurde, kuid anda asjakohastele sätetele kas uus sisu või tõlgendus. Seaduseandjal on voli seda teha. Kui põhiseadust tõlgendatakse alamalseisvates aktides (seaduses) põhiseaduse mõttest lähtudes üldistes huvides demokraatlikul viisil laiemalt, siis ei ole see põhiseaduse vastane.

Muudatused põhiseaduse mittemuutmise eeldusest

Alljärgnev lähtub teisest ehk põhiseaduse mittemuutmise eeldusest. Riigireformiga tõsiselt edasi minnes tuleb nii või teisiti põhiseaduse tekst korrastada ja kaasajastada tänapäeva arusaamistele ja vajadustele vastavalt. See on aga pikem, vähemalt kaks või enamat riigikogu koosseisu kestev protsess.