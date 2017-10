Aarne Mäe: nuga südamesse

Pimeduse rüütlid olid selles draamas valimised võitnud Reformierakonna linnapeakandidaat Marko Torm, keda tuntakse laiemalt Ööjooksu korraldajana, aga kindlasti ka senise Lääne-Viru maavanemana, Keskerakonna ridades kandideerinud Triin Varek, keda teatakse pigem dünastia vanima liikme Toomas Vareki tütrena, ning IRLi esindanud Kert Karus, kelle asemel pidanuks olema kohal senine linnapea Mihkel Juhkami, kuid kes – nagu tavaks saanud –, viibis ka sel tähtsal hetkel taas välislähetuses.

Miks nii mustades toonides? Aga sellepärast, et üle aegade võis näha võitjate seas hirmu, isegi paanikat, sest olgugi et Torm osutus häältekuningaks ja koos temaga pääses linnavolikogu 21 liikme sekka veel seitse oravat, valitses reaalne oht, et nad mängitakse juba samal ööl auti.

Pühapäeva öösel kesklinna trahteris valimistulemusi vastu võttes jäid võitjad ootama õnnitlejaid pikaks ajaks. Rõõmujoovastus asendus närvipingega: kas teised on juba mujal seljad kokku pannud?

Edasi läks kiireks: maksku, mis maksab, kuid võit tuleb tulemuseks vormistada. Kiiruga kokku klopsitud koalitsiooni programmist visati lõdva randmega kõrvale Reformierakonna põhilise valimislubadusena välja käidud keskväljaku kultuurikeskuse idee. See oli idee, mille pärast paljud Rakvere kultuuri- ja seltsiesindajad olid üldse nõus erakonna nimekirja minema ja mille pärast ka paljud inimesed Reformierakonnale, sealhulgas Tormile, hääle andsidki. Nüüd tunnevad end petetult nii valijaid kui ka valimisvõitlusesse meelitatud rahvatantsujuht, raamatukogudirektor, klaasikunstnik, disainer, harrastusteatri näitleja jne.

Kuid see ei ole veel kõik. Kogu kampaania kandis loosungit «Kultuur südamesse!». Seda vedas energiliselt AQVA veekeskuse juhtaja Roman Kusma. Ta uskus, et Rakvere keskväljakule on võimalik rajada moodne kultuuri- ja vabaaja keskus, millist on oodatud juba aastakümneid.

Paraku ei läinud ükski teine partei selle ideega kaasa, nimetades seda lihtsalt Kusma järjekordseks äriprojektiks. Tint ei jõudnud koalitsioonileppel veel kuivada, kui noa selga saanud Kusma teatas Reformierakonnast väljaastumisest ning seega võtab ta volikogus koha nn akna all.

Ometi kerkis vahepeal kõrvale ka teine variant, kus tänased opositsionäärid oleks siiski oravatega liitunud, jättes sisse kultuurikeskuse ja välja praegused koalitsioonipartnerid. «See on poliitika,» nentis Torm, kes polnud selle diiliga enam nõus.

Hommikutelevisioonis rääkis ta juba veenvalt ja hoogsalt nagu Ameerika pastor, et kõik on kõige paremas korras. Ta oli võitnud valimised, kuid kaotanud sõbra. Linlased aga mõistatavad, kui kaua küll püsib koalitsioon, mis sellise pauguga kokku pandi.

Autor on Virumaa Teataja peatoimetaja.