Jürgen Ligi: Ratase valitsuse eelarvepoliitika on vastutustundetu

Kaasaegne tasakaalukäsitlus järgib seega majandustsükleid: nominaalne ülejääk halval ja sarnane puudujääk halbadel aegadel on struktuurne tasakaal. Valitsuse jutupunkt teeb siin küünilise kukerpalli ning räägib hoopis «keskmisest struktuursest tasakaalust» ja «jätkuvalt vastutustundlikust» eelarvepoliitikast. Miski tegelikult ei jätku ja tema vastutustunne on tunne, et eelkäijad vastutavad reservide loomise, praegune valitsus nende ärakulutamise ning järeltulijad tagajärgede eest.

Rahandusminister Sester sai korraliku kõhutäie, kui sõi struktuurse tasakaalu nõude tühistamisel ära kõik oma sõnad, mida oli minu ametiajal riigikogus ja ajakirjanduses rääkinud sama nõude kaitseks. Peaminister Ratas häbistas ennast nüüd eelarvekõnes, kui lubas olla «võimalikult aus ja otsekohene» just selles ühes, struktuurse miinuse kommentaaris. Ta ütles pärast pidulikku hoovõttu, et «siin räägitakse justkui millestki enneolematust, aga ka Reformierakonna valitsus tegi struktuurse miinusega eelarve aastateks 2006–2008».

See avaldus näitab, kui vähe on ta isegi kriisi ajal oma riigile kaasa elanud. Buumiaegsed vead olid ju kriisiaja kärbete ning uue tasakaalunäitaja palju korratud seletused. Rahandusminister Tõniste kordas sama, kuigi olime Ratasele sellele juba vastanud. Enne kriisi ei olnud struktuurse tasakaalu näitajat, see kehtestati kriisikogemusest, ent eelarved tehti tookord nominaalses ülejäägis. See tekitaski reservid, mida Ratas ja Tõniste praegu kulutavad. Struktuurses ülejäägis omakorda tegime kõik eelarved siis, kui võtta oli see näitaja ja teadmine.

Praeguse käitumise vastutustundetus peitub lühidalt kahes: eelarve jätkusuutmatuses ja majanduse kasvupotentsiaali kahjustamises. Omakasust plaanitav nominaalne ja struktuurne defitsiit aastateks, mil majanduse seis ja ekspertide soovitused nõuavad hoopis reservide kogumist, tähendab tuleviku jaoks sundkulusid ja üle jõu ootusi. Kärpima tuleb kõike seda hakata järgmise valitsuse ja riigikogu ajal, ent selleks ajaks sunnivad riiki niigi kokkuhoiule ka euroraha kahanemine ning suure tõenäosusega majandustsükli halvenemine. Lisaks võetakse praegu kohustused haigekassa ees ilma katet näitamata. Koormus tulevikule on seega mitmekordne.

Teine pool on asja mõju majandusele. Puudujääki on valitsus õigustanud majanduse elavdamisega, mis peegeldab ühtpidi iganenud usku partei ja valitsuse juhtivasse rolli majanduses ning teisalt eksitab mõistetega. Kui majanduse seis nõuaks elavdamist, on vastutustundlik määr nominaalne puudujääk struktuurse tasakaalu juures.

Pärast praegust usalduse reetmist on keeruline loota, et tekitatud struktuurne miinus veel samasuguse ülejäägiga heastataks, sest järeltulijate vastutustundega pärandi suhtes ei saa enam arvestada. Majanduse struktuuri, innovatsiooni ja kasvupotentsiaali parandavate meetmete arvele ei saa seda miinust ka kanda, sest selliseid lihtsalt pole, näiteks teadus-arendustegevuse protsent isegi langeb. Defitsiidi ja likviidsuse pumpamine majandusse ja betooni kõrgkonjunktuuri ajal aga ainult tsementeerib majanduse struktuuriprobleeme ja nappi tootlikkust.

Rahandusministeerium on hakanud tunnistama seda, mida opositsioon on ammu väitnud ja valitsus eitanud: Eesti majandus juba kasvab üle oma potentsiaali, mis pole jätkusuutlik ega õigusta kuidagi riiklikku stimuleerimist. Meie seisukohta on toetanud Eesti Panga ja eelarvenõukogu analüüsid. Ent otsustatud on, et stimuleerimist ikkagi jätkatakse, minnes mõlemas arvestuses miinusesse.

Selle mõju neis oludes on püsivad tervisekahjustused, hinnatõusud, tööjõu sidumine vähetootlikesse valdkondadesse, konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali langus. Eesti elab üle võimete, on selle sõnastanud Ardo Hansson. Seega on üle võimete ka uued kulud, mida lubatakse tuleva aasta eelarvest eranditult lisarahale ja mitte üheski lõikes täpsemale rahakasutusele panustades.