Jaan Undusk: kuidas kirjutada mõttelugu Eesti pinnalt

Eesti on mõeldud suurtähelisena ja Eesti loosse on hõlmatud ka selle varasem saksa keele põhine osa, mis oli valitsev vähemasti 19. sajandi keskpaigani, ühendades geopoliitiliselt tänase Eesti ja Läti ala. Sellist lähenemist olen aastaid püüdnud edutada Eesti maiskondliku kultuuriloona. Eesti kirjalikult jäädvustatud mõttelugu on oma vanemas osas suuresti saksakeelne. Meie kultuurimälus on pakse kihte, mis on lebanud tarvitamata, paljuski uinunud ja õhutanud äga eestlaste kultuurikihi õhedusest. Eesti kultuuri- ja mõtteloo allikad ületavad nii eesti keele kui ka geograafilise Eesti piiri.

Teine ja kõrvalisem küsimus on see, kas ja kuidas on võimalik uurida ja õpetada mõttelugu ise füüsiliselt Eesti pinnal viibides, tänapäeva Eesti ülikoolis. Küsimus ei ole retooriline. Eristaksin selle kolme tahku: poliitilist, informatsioonilist ja isiksuslikku.

Poliitilises mõttes on tänases Eestis võimalik tegelda maailma mõtteloo kõigi heledate ja tumedate varjunditega. See pole triviaalsus ja sugugi mitte igal pool nõnda. Näitena ei pea tooma Põhja-Koread või islamimaid.

Näide võib olla ka tänase Euroopa-ideoloogia põhikandja Saksamaa. Natsid lagundasid 20. sajandi alguse kõige uuenduslikuma, saksa filosoofilise kultuuri. Nad ei teinud seda mitte üksnes isikuid ja mõistepesi põlustades, vaid veelgi enam selle kultuuri saavutusi enese huvides ära kasutades.

Käepäraseim näide on Friedrich Nietzsche filosoofia. Pärast natse alanud denatsifikatsioon tähendas seda, et mõtlemine teatud stiilides polnud enam soovitatav. Polnud soovitatav, sest natsid olid neid mõttesuundi enese huvides rakendanud. Ja pole osalt siiamaani soovitatav, vähemalt mitte ülikooliõppe tasemel. Ja nii ongi suurt saksa traditsiooni pärast Teist maailmasõda edasi viinud põhiliselt prantslased.

George Steineri kujukas sõnastuses: «Sartre tuli pärast Heideggerit, nagu Lacan pärast Freudi, ning Foucault ja Derrida pärast Nietzschet. Näib, nagu oleks Saksa okupatsioon Prantsusmaal jätnud maha sügavaid arme, millest on saanud künnivaod.» Järeldusel on ka päikselisem pool: olulised mõtted ei kao, vaid rändavad maalt maale. Ideoloogiad ei tapa ideid, vaid ainult pagendavad nad teise kohta.

Eesti raamatukogud ei võistle rikastes riikides pakutavaga, nende väärtuslikem osa on mõned 19. sajandi kollektsioonid. Kohaliku mõtteloo saksakeelsed allikad on siiski hästi esindatud, ehkki nende kasutajaid jääb keelepuude tõttu üha vähemaks. Uuema teaduskirjanduse nälga rahuldavad mõõdukal määral digitaalkogud, aga samuti interneti moraalselt hämarad sügavikud. Et tõsiselt oma valdkonda sisse lugeda, ei pea enam tingimata sõitma ei Cambridge’i Ühendkuningriigis ega Cambridge’i Ühendriiges.

Kuid vajadus lennata mõnikord Cambridge’i, Bolognasse või Heidelbergi ‒ ning miks mitte ka Tartusse või Tallinna ‒ püsib maailmas ikka. Selle põhjus on inimene ise, õpetaja isik, kokkupuude isiksuse võluga. Isikliku mõju faktor on ülikooli õppetöös elektroonilise keskkonna peale tungides langenud, eriti just ilmselt Eesti-suguses eeskujulikus e-riigis.

Powerpoint-ettekanne on üksnes leebe näide saali nurka taandunud õppejõust, kes kommenteerib skeemidel, diagrammidel ja fotodel arenevaid süžeid. Võib ju väljenduda ka positiivselt: kogu tähelepanu on nüüd informatsioonil, mitte enam õppejõu isiksusel või tema ettekandestiilil.