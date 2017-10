Jüri Ratas: Euroopa seisab teelahkmel

Aasta on 2025 ja 37-aastasel Atsil läheb hästi. Ta on õnnelik, tema karjäär Eesti väikelinnas on tuule tiibadesse saanud, tal on toetav kaaslane ja ta peres kasvavad lapsed. Karjäär tähendab Atsile sissetulekut mitmelt tellijalt nii Eestist kui ka teistest Euroopa riikidest ning paindlikke tööaegu peamiselt kodukontorist. Kellast kellani kontoritöö jääb üha enam minevikku.

Ats on rahul, et paindliku töö kõrvalt saab ta pühenduda ka perele ja hobidele. Rõõmu pakub teadmine, et vanemad, ämm-äi saavad kenasti hakkama: reisivad omajagu, teenivad pensionile lisa osalise koormuse ja paindliku tööajaga ning kui peaks meditsiinilist abi olema vaja, on see interneti abil kiiresti ühtmoodi kogu Euroopa Liidus olemas.

Targad arvestid ja võrgud aitavad Atsil piirata energiakulusid, külmkapp annab märku toiduvarude olukorrast. Igapäevasesse liiklusesse tuleb aina enam juurde isejuhtivaid sõidukeid, mis on muutnud liikluse ohutumaks, keskkonnasõbralikumaks ning aitavad erinevate vajadustega inimesed paremini liikuma ja ühiskondlikust elust osa saama. Üha turvalisemaks on muutunud internetist ostmine, see on laiendanud valikuvõimalusi ning alandanud suurema konkurentsi tõttu hindu. Paljude Atsi sõprade äri on just tänu netipoodide lihtsusele hakanud rohkem sisse tooma.

Asjaajamine asutustega on läinud hõlpsamaks – see on kolinud internetti ja suures osas automatiseeritud kogu Euroopa Liidus, kus on nüüdseks kasutusel turvalised ja usaldusväärsed elektroonilised identiteedid. See tähendab, et piisab oma andmete ühekordsest esitamisest Eestis ja eesti keeles ning vajadusel vahetavad Euroopa Liidu ametiasutused Atsi andmeid tema nõusolekul.

Tagasi olevikku

Tulles tulevikust tagasi tänasesse ja tegelikkusesse, avaneb Euroopas mõneti teistsugune pilt. Juba praegu peavad 90 protsendi ametite puhul olema töötajatel minimaalsed digioskused, kuid ligi 100 miljonit eurooplast ei ole kasutanud internetti ning ligi poolel Euroopa tööjõust jääb vajaka digioskustest. Tööandjatel on pidev puudus kõrgete digioskustega töötajatest, kes arendaksid tehnoloogiat ja looksid innovatsiooni.

Euroopas on ainult iga viies ettevõte kõrgelt digitaalne, sest keskmistele ja väikestele ettevõtetele on tehnoloogia digitaliseerimine kallis. Ainult 20 protsenti Euroopa keskmistest ja väikestest ettevõtetest kasutab internetti müügikanalina.

Siiski, umbes 400 miljonit eurooplast on internetis. Enam kui pool inimestest, kes vajavad avalikke teenuseid, valib selleks võrgukanalid. Ka e-teenused on üldjuhul olemas, aga ainult oma koduriigi piires, kuigi Euroopa Liidus kehtib teenuste, kaupade, kapitali ja inimeste liikumise vabadus.

E-riik Eesti

Digiühiskonna arendamine on Eestis olnud märgilise tähtsusega juba 2000. aastate algusest ning see on saanud osaks meie identiteedist. Eesti lahendused äratavad suurt huvi ja meie käest tahetakse õppida. Oleme ühe kõige arenenuma digiühiskonnaga riike maailmas. Selleks et tehnoloogia saaks aidata meie elu lihtsamaks teha, peab ühiskonnas olema ka usaldus vastavate lahenduste vastu. Usalduse aluseks on süsteemi läbipaistvus ja arhitektuur. Eesti inimeste usaldus e-riigi ja e-lahenduste vastu on kõrge ja see on suur väärtus, mida tuleb hoida.