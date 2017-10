Andrei Kuzitškin: Eesti, mida me ei tunne või ei taha näha – Maardu kroonika

Eakas naine ulatas mulle värisevi käsi ravimiostude kviitungid. Jah, tõepoolest, varem kulus Larissal medikamentidele kuus 39-42 eurot, nüüd 62-65 eurot. Maardu sotsiaalamet, kuhu Larissa pöördus abi järele, soovitas tal pöörduda Tallinnasse, valitsuse poole.

Onu Fedja. Meie lühike retk Kallasmaa tänava majas lõppes esimesel korrusel, kus paikneb Leena nurgake. Siin elab «onu Fedja», kes soostus lahkelt oma korterit näitama.

Onu Fedja sisustab päeva voodis lesimise ja teleri vaatamisega / Tairo Lutter / Postimees

Kui öelda, et selles majas on kõik õudne, siis ei ole veel midagi öeldud. Me pöörame vastikusega pea ära, kui näeme, kuidas keegi prügikastis tuhnib. Aga siin ei ole mitte inimene prügikasti läinud, vaid prügikast on ise majja tulnud - ja mitte ainult tulnud, vaid siia ka jäänud.

Kuid nii onu Fedja kui ka tema juures elav koer ei ole rõõmsat meelt kaotanud: nad on heasüdamlikud, külalislahked ega hakka küsimuste peale urisema. Elu on nad nurka ajanud, aga pole suutnud põlvili suruda. Ehkki valdavalt veedavad nad aega horisontaalis. Niimoodi lamades nad elavadki.

Lõpetuseks. Jah, tõepoolest, suurem osa sotsiaalmaja elanikke veedab oma elu voodis. See on tegelikult täiesti mõistetav: 12 ruutmeetri peal ongi oma olemist raske kuidagi teisiti korraldada.

Voodist tõusmata valmistatakse siin söök, süüakse see ära, vaadatakse telerit ja isegi pestakse nõud voodi all asuvas kausis. Ainult tualetti minekuks tuleb end voodist üles ajada, aga kui otsustada mõnest korterist imbuva leha järgi, siis sugugi kõik ei jõua õigeks ajaks poti juurde.

Ma ei taha hakata ega hakkagi lugema moraali inimestele, kes on leidnud peavarju Kallasmaa 3 hoones: see on nende valik, see on nende saatus. Aga see ei tähenda kindlasti, et nad ei vajaks meie toetust ja kaasalöömist.

Küllap on paljud neist kaotanud lootuse, et midagi võiks paremaks minna, mistõttu kiriku, mis rendib sotsiaalmajas ruumi, uksel ilutseb mahlakas kolmetäheline sõna - arvatavasti on nii hinnatud õpetaja üleskutset vaimsele taassünnile.

Tallinna kesklinnast on Maardusse kõigest 25 kilomeetrit. Ent tundub, et Toompea kõrgustest Kallasmaa 3 maja hästi kätte ei paista. Säravate vitriinide, küütlevate Mercedeste ja Euroopa digitaalvaldkonna tippkohtumise maailmast poole tunni autosõidu kaugusel asub tõeline pärapõrgu, hädade, vajaduste ja kadunud elude maailm.

Majakoridor / Tairo Lutter / Postimees

Ent elu on kink, mis ei peaks niisama raisku minema, kellele see siis ka sülle poleks langenud. Loomulikult ei ela kõik Kallasmaa 3 asukad nii lohututes ja ebainimlikes tingimustes: nägime ka remonditud vannitubasid uute boileritega ja ka remonti tules tugevasti kannatada saanud viiendal korrusel.

Tõsi, korteriühistu liige, kes nimetas ennast Ljudmillaks, püüdis meie ekskursioonile mitu korda lõppu teha ja meie «giidi» Leenat majast välja nügida. Iga võim, isegi kõige pisem, püüab alati tegelikkust ilustada ja kõike paremas valguses näidata. Kuid nagu ei saa laulust sõnu välja visata, nii ei saa ka elust välja visata memm Oljat, Larissat ega Leenat.