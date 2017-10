Virve Sõber: kas ja millist kasu saaksid Eesti elanikud tselluloositehasest?

Kui suhteliselt infovaesed PR-teadaanded välja arvata, on tehase kohta seni lugeda ja kuulda olnud hämmastavalt vähe. Küsimusi, millele enne ehitamist vastused tuleks leida, on aga omajagu. Tänan kõiki akadeemilisi kolleege Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist, kes küsimuste püstitamises kaasa on löönud.

Milles seisneb tehase puhul riigi strateegiline huvi?

Riiklik huvi tehase rajamise vastu eeldab, et just inimeste elule tuleks see rajatis mingil moel kasuks. Riik peaks suutma maksumaksjale veenvalt ära põhjendada, et tehasest on kasu rohkem kui kahju. Praegu pole see selge.

Seetõttu on allpool toodud küsimused esitatud just Eesti inimese, mitte näiteks Eesti ahvena või Eesti ilvese seisukohast. Pole tõenäoline, et mistahes nii suurel määral puitu vajava ning suuremahuliste, jõkke ja õhku paisatavate heitmetega tehase rajamine meie eluslooduse jaoks midagi head kaasa tooks.

Seega taandub küsimus sellele, kas meie saaksime tehasest midagi sellist, mis muudab selle rajamisega tõenäoliselt kaasneva keskkonna seisundi halvenemise koos kahjulike kaudsete mõjudega meie jaoks vastuvõetavaks.

Tselluloosi tootmine pole innovaatiline

Arvan, et Eesti puidu väärindamine kohapeal on parem, kui palkide eksportimine. Küsimus on vaid selles, kuidas väärindada. Tselluloosi tootmine pole tänapäeva mõistes innovaatiline – sulfaatkeet, mida tänapäevastatud kujul tehases kavatsetakse kasutama hakata, leiutati juba 19. sajandil.

Kvaliteedihüpe Eesti tööstuses kaasneks hoopis sellise ettevõttega, mis moodsaid tehnoloogiaid rakendades toodaks tselluloosi tootmise jääkidest midagi tõeliselt innovaatilist. Võimalusi on palju, näiteks saab ligniinist toota süsinikkiudu. Paraku on esialgu kavas ligniin koos teiste jääkidega tehases ära põletada. Ühestki konkreetsest plaanist peale tselluloosi midagi muud toota pole seni kuulda olnud.

Sotsiaalmajanduslikud mõjud

Tegelikult on meil kaks küsimust: 1) kas Eestisse on üldse sellist tselluloositehast vaja?; kui jah, siis 2) kas just Emajõe äärde? Nende kahe küsimuse üle tuleks eraldi aru pidada, kuid praegu on arendaja need üheks sidunud.

Allpool kirjutan võimalikest mõjudest, mille kohta tselluloosi tootmist puudutavas teaduskirjanduses on juttu olnud. Võime need mõjud jagada keskkonnamõjudeks ja sotsiaalmajanduslikeks mõjudeks. Mõjud võivad olla nii kasulikud kui kahjulikud, nii otsesed kui ka kaudsed.

Kes võiksid saada tehasest kasu?

Suurinvestorid tuleksid kuuldavasti välismaalt, seega läheks ettevõtte kasum põhiosas Eestist välja. Praegu on tehasest tuleva kasuna meie riigile välja toodud järgmist. Esiteks, umbes 200 töökoha loomine ning kaasnev maksutulu kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Kahesaja töötajaga ettevõte ei tundu Eesti mastaabis eriti suur. Näiteks Tartus ja selle lähiümbruses on mitu ettevõtet, mis on töötajate arvult sama suured või suuremad, ent kaudsed negatiivsed mõjud inimühiskonnale kohaliku keskkonna kahjustamise mõttes on kindlasti palju väiksemad. Siiski tekiks koos tehasega juurde töökohti ka metsanduse teistesse osadesse.

Teiseks, ekspordi kasv umbes 300 miljoni euro võrra aastas ehk praegusega võrreldes kaks-kolm protsenti. Kolmandaks toodaks tehas täisvõimsuse juures umbes viis protsenti Eestis vajaminevast elektrienergiast. Seda energiat roheliseks, st keskkonda säästvaks ega ökoloogiliselt jätkusuutlikuks siiski nimetada ei saa, sest metsa nii intensiivne kasutamine vabastab ohtralt süsihappegaasi, mille kasvav kontsentratsioon atmosfääris põhjustab globaalseid probleeme.