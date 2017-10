Marko Suurmägi: poliitika matemaatika

Uue võimuliidu esimene katsumus ei ole mitte kohtade jaotamine, vaid selgitamine Viljandi valijale, miks ei saa linnapeaks sotsiaaldemokraatide liider Helmen Kütt. Tema saadud 1140 häält on Viljandi valimisajaloo absoluutne rekord ning tulemuselt järgmist ehk Jaak Madisoni edestas ta peaaegu 700 häälega. Suurepärane tulemus, mis andis Kütile koos Madisoniga tuusiku opositsiooni. Kolme ülejäänud erakonna linnapeakandidaadid, kes nüüd koalitsiooni moodustavad, pälvisid kolmekesi kokku sama palju hääli kui Kütt üksi.

Poliitikas on aga matemaatika karm. Ühe inimese saagist ei piisa. Pühapäeva õhtul võis see küll tuua võitjale konkurentide õnnitlusi ja lillesülemeid, aga ka ühisrinde, et vältida võitja võimule pääsemist.

Tegelikult on Viljandis läbi aegade olnud olukord, kus linnapeaerakond mängitakse võimult välja, kui ta saab vähem kui 11 kohta volikogus. Seega peaks nüüd justkui langema võimult IRL, sest just nende käes on olnud võim. Aga IRL saavutas trumbi tänu kehvale valimistulemusele. Nad kaotasid kaks mandaati ja seda vaatamata asjaolule, et hääli tuli Viljandisse püüdma partei esimees Helir-Valdor Seeder isiklikult. Napilt üle 300 hääle tähendab lati maha ajamist.

Just kehva häältesaagi tõttu sai IRList osaline, keda kaks suurt ehk sotsid ja Reformierakond pidid ära rääkima. Ja edu oli Reformierakonnal, kel tuli valida, kas üks endast suurem või kaks väiksemat partnerit. Tõenäoliselt oli see mõistlik otsus, sest sotsidega liitu minek oleks tähendanud väiksemaks vennaks hakkamist. Sotsid olid küll liidu nimel nõus isegi linnapeatoolist loobuma. Sellise sammuga oleks Madis Timpsonis saanud röövel, kes on Helmen Küti paljaks röövinud.

IRLi valik on tagantjärele vaadates samuti loogiline. Nemad vältisid nelja aasta tagust valikut, mis neid pooleteise aastaga suurde võimukriisi juhtis. Mälestus 2015. aastal väga inetuks kiskunud tülist sotside ja IRLi liikmete vahel, püsib tänini. Ja Keskerakond on Viljandis kõigega nõus – peaasi, et võimule saaks.

Kokkuvõttes sai taas kinnitust juba kümmekond aastat tagasi välja pakutud arvutus, et Viljandis on nimekirjal võiduks vaja 11 kohta. Siis võib olla kindel, et jäme ots on käes ja keegi seda ära ei rebi. Pisut meelehead väljavalitud partneritele ja võibki rahulikult linna juhtida. Üheksa volikogu kohaga saab end võitjana tunda vaid ühe õhtu.