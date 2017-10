Propastop: Vene meedia süüdistab Baltimaid apartheidis

«Der Spiegel kirjutab: apartheid on osa venelaste igapäevaelust Eestis ja Lätis!». Nii võib kokku võtta rea artikleid, mis ilmusid oktoobri alguses mitmes kremlimeelses propagandaportaalis.

Sõna «apartheid» kasutasid pealkirjades RT, Vzgljad, Baltnews, Rubaltic, Rambler.ru, Rueconomics. Rassieralduspoliitikale viitavat mõistet pruukis ka Venemaa föderatsiooninõukogu liige Aleksei Puškov, säutsudes, et kui mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis on tõesti apartheid, nagu lääne meedia kirjutab, siis peaks Euroopa kehtestama nendele riikidele sanktsioonid.

Rammusa apartheidisüüdistuse lähtekohaks on ajakirjanik Keno Versecki kirjutatud artikkel kodakondsuseta inimeste elust Eestis ja Lätis. Lugu ilmus Saksa ajakirja Der Spiegel veebiväljaandes 3. oktoobril ning kujutab kodakondsuseta inimeste olukorda Lätis ja Eestis õige mustades värvides: nad ei tohi valida, riigiametites töötada, neid ahistatakse pensionide arvutamisel ja välismaale reisimisel. Ning tõepoolest kasutab Verseck ühes lauses ka viidet rassieralduspoliitikale, sõnastades selle ebamäärase võrdlusena, et eelnev piirangute loetelu «kõlab nagu apartheid».

Versecki loos on hulk näited, mis näivad meelega üldiselt sõnastatud, et anda olukorrast ühekülgne pilt. Näiteks väide valimisõiguse puudumise kohta ei vasta tõele Eesti suhtes, kus kodakondsuseta isikutel on õigus osaleda äsja lõppenud kohalike omavalitsuste valimisel. Ilma täpsustamata kõlavad kahtlasena väited, et mittekodanikud on ebasoodsamas olukorras pensionite maksmisel ja sõitudel piiri taha. Propastop ei suutnud leida kinnitust lausele, nagu oleks Euroopa Liit hoiatanud Eestit korduvalt mittekodanike kiusamise pärast. Vabast ringikäimisest mõistetega annab tunnistust teade artikli lõpus, mis teatab, et toimetus on parandanud hulga vigu algselt avaldatud tekstis.

Kas kõlab nagu Venemaa mõjuagendi kirjutatud artikkel? Keno Versecki senine töö ei luba sellist järeldust teha, tema varasemad lood näivad tõsiseltvõetava sõltumatu ajakirjandusena. Küllap kajastab ka kõnealune lugu lihtsalt autori maailmavaadet. Propastop arvab, et sõna «apartheid» kasutati värvi lisamise ja vahest klikkide kasvatamise eesmärgil, mis selle loo puhul tõenäoliselt ka õnnestus.

Mainitud juhtumit ei peakski Propastopis kajastama, kui ei oleks märgata mustrit, et Vene propagandakanalid kasutavad viimasel ajal iga võimalust mulje jätmiseks, nagu oleks Euroopa Liit mures Eesti venekeelsete elanike tagakiusamise pärast. Taolisest propagandajuhtumist kirjutasime viimati septembris, kuid teema kasvu oleme täheldanud läbi suve.

Sõna apartheid seostamisel Eestis elavate venelastega on küllaltki pikk propagandajälg. Näiteks üks esimesi Propastopi postitusi 2015. aastast kirjutas portaalist Regnum, mis sodis sõna sinimustvalgele lipule. Toona ajasime foto jälgi ja saime põneva loo pildilise meemi levikust internetis. 2010. aastal prooviti Venemaal käivitada aga apartheiditeemalist veebilehte.

