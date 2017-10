Sergei Metlev: Eesti vabadus võrdselt nii hipsterile kui rahvuslasele

Valija hullutamine

Muide, liberaalne demokraatia on ajalooliselt väljakujunenud kokkuleppeline mõiste, mitte dogma. Sõna «liberaalne» (lībertās – ld vabadus) on vana ja selge termin, ent kui mõista konservatismi universaalse vabadust austava õpetusena, mis otsib tasakaalu indiviidi ja kogukonna õiguste ning kohustuste vahel, siis võib sõnapaari «liberaalne demokraatia» asemel vabalt kasutada «konservatiivset demokraatiat». Sest antud juhul peetakse liberalismi all silmas mitte parteiprogrammi ja aktivistide sõnavõtte, vaid traditsioonilisi vaba ühiskonna alusväärtusi, mida kaasaegne konservatism jaatab. Ema on neil ju üks, nagu öeldud. See, et nii liberaalide kui konservatiivide seas on häälekaid äärmusi, ei muuda õpetuse heatahtlikke alustalasid.

Aga inimene on vastuvõtlik tugevatele poliitilistele ärritajatele, petlikule mõistete loopimisele, sest see kõik rullub tema ees lahti kui haarav ja dramaatiline konflikt!

Sõjandusloolane Martin Van Creveld (eesti lugeja tunneb tema raamatut «Sõja tulevik») on toonud sõja puhkemise olulise toimeainena inimese sügava võitlusjanu ja riskialdisuse, mis paneb kõik võimed mängu. Nii ka poliitilises sõjas: poliitikud panevad kaardile oma nime ja kõik ressursid, et pakkuda valijatele verist poliitsõda.

See tõmbab ja hullutab praegust valijat nagu verised gladiaatoriheitlused hullutasid roomlasi! Valija ülesanne on võita instinkt ja otsustada oma huvide ja terve mõistuse alusel, nagu ühele vaimuga õnnistatud olendile on kohane.

Rahvusriigi roll

Hipsterit ja rahvuslast on kindlasti vaja lepitada (siinkohal ma ei välista sugugi, et ka hipster võib olla rahvuslane – elu on rikas! Paraku on nad kujunemas sümboolseks antagonismiks). See on erakordselt tähtis intellektuaalne ülesanne igale Eesti tuleviku peale mõtlevale inimesele.

Peame tegema sammu edasi Eesti riikliku vabaduse idee juurest Eesti inimese isikuvabaduse ideeni. Teine on olulisim, sest räägib inimese elust, ja ilma esimeseta seda ei eksisteeri. Liberaaldemokraatlikku Eesti rahvusriiki on vaja selleks, et eesti kultuur, keel ja Eesti inimeste isikuvabadused püsiksid.

Kui me suudame selle ühiskondlikku kokkuleppesse selgemalt kirjutada ja koos kasutada, siis hoiame oma noori inimesi Eestiga füüsiliselt ja vaimselt seotuna, leiame uue ja kindla aluse oma riigi ja ühiskonna mõtestamiseks ning anname väärtuslõhest kõikuma löönud lääne ühiskondadele head eeskuju. Just väärikate ja vabade inimeste kokkuleppetele, mitte müstilistele sümbolitele ja paljadele loosungitele rahulik ja hea elu tuginebki.