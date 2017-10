Jüri Kadak: Korea kriisi anatoomia. Ja mis rolli mängib selles Kreml

Ameerika president Donald Trump on väitnud, et läbirääkimised Põhja-Koreaga on aja raiskamine ja läbirääkimisi tuleb pidada riigiga, kes on huvitatud probleemi rahumeelsest lahendusest ja kellel on Põhja-Korea üle teatud mõjuvõimu. Kas selleks võib olla Venemaa, kellele Põhja-Korea ei ole eesmärk, vaid vahend oma eesmärkide realiseerimisel, nii nagu see oli Stalinile rohkem kui pool sajandit tagasi. Need Venemaa seisukohad väljenduvad täna Põhja-Korea õigustamises Vladimir Putini iroonias ja kehakeeles, et Põhja-Koread ei tohi ülemäära ärritada, temaga tuleb asuda võrdsetel tingimustel läbirääkimistele ilma eeltingimusi esitamata.

Venemaa president Vladimir Putin mobiiliekraanil / Scanpix

Tunduvalt paremaks läbirääkijaks on hoopis Venemaale päevast päeva üha suuremat peavalu tekitav Hiina, kes taotleb pigem majandusliku eluruumi laiendamist selles Aasia osas kui sõjalist konflikti. Ilmselt just sellepärast asus Ühendriikide riigisekretär Rex Tillerson Põhja-Korea küsimustes läbirääkimisi pidama Hiinaga.

Kui aga Põhja-Koread õnnestub Hiina toel ohjata ja demilitariseerida, võib sellega kaasneda poliitilise võimu ümberjaotus selles Vaikse ookeani regioonis ilma Venemaa osalemiseta, nii nagu see toimus Washingtoni konverentsil (1921–1922).

See aga oleks katastroof Venemaale, kes vargsi loodab Ameerika poliitilisele «ämbrile» Põhja-Korea küsimuse lahendamisel, et sellejärgselt läbirääkimiste ohjad oma kätte saada. Sest Moskva lähtub sellest, et kui kolmas pool asub vahendama kahe poole konflikti, siis tehakse seda ikka selle kolmanda poole huvides.

Kui aga need läbirääkimised ei õnnestu, siis tasub meenutada kuulsat Preisi sõjandusteoreetikut Carl von Clausewitzi, kes kirjutas, et sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. Ilmselt on ameeriklastel ka sõjalise lahenduse stsenaarium olemas, kui Moskva viimasel hetkel ei teata, et on asunud garanteerima Põhja-Korea julgeolekut.