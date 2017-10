Evelyn Sepp: meelsuslaev, uhhuu-efekt, külm dušš – kiirpilgul üle valimiste

Jüri Ratas tuli tanki alt välja ja tõestas üsna mitmel rindel, et Edgar Savisaar ei ole Keskerakond. Ja ka Ratase juhitud Keskerakond on saanud valimistel sellele väitele selge kinnituse, tugeva toetusega nii üle Eesti kui ka Tallinnas. Tõsi, see viimane, on küll sümboolne üleolek, märgiline, ja valitsemiseks sellest ei piisa, aga see on üks teine jutt. Ka üleriigiliselt on toetus väiksem kui eeldanuks, aga see on siiski suurem kui teistel.

Reformierakond oli üle Eesti palju tugevam kui küsitlused ja hajuv kuvand lubanuks loota. Ka Tallinna tulemus oli mäekõrguselt parem kui varem. Taavi Rõivase ümber puhkenud ja punutud skandaal vaevalt neile hästi mõjus, kuid sellise ajastuse puhul on alati oht, et see mobiliseerib toetajad. Nii ka toimus. Tulevad kasvõi hambad ristis, aga tulevad. Samuti oli see kinnitus, et hea tulemuse tegid nii Hanno Pevkur, Kristen Michal kui Rõivas ise.

Kõik on korralikult pildis, ja kõik on võidumehed ja see on mingis mõttes rahupiibu puhumine ka sisemiselt rahulolematutele ehk mõjub tervistavalt kõigile, kel ikka veel okas hinges oli.

Eri murepõllud

Sotsid – Rainer Vakra tegi isiklikult väga korraliku tulemuse, linnpeakandidaadina kindel õnnestumine, aga pildil on palju nõutuks tegevat. Vaadates ringi Tallinnas ringkondade kaupa, siis rõõmustamiseks pole palju põhjust. Kandidaatidelt kellelt oodanuks säravamat etteastet, seda ei tulnud.

Ka erakonna esimehe suhteliselt tagasihoidlik tulemus peaks panema küsima nii mõnegi küsimuse sotside üleüldise kuvandi, sõnumite ja tonaalsuse kohta. Seda eriti üle-Eestiliselt. Midagi pole lootusetult halvasti, aga see ei näi olema ka seis, kust suurt tõusu oodata. Küsimus, et võib-olla Eesti valija ikkagi ei taha sellist lapsehoidjalikku, keelavat-käskivat poliitikat, võiks olla kindlasti üks pikem siseringi jututeema järgnevateks kuudeks.

IRL – kokkuvõttes pugesid august välja. Tallinnas tulid üle künnise, üle-riigiliselt samuti, aga edasi? Ministrid põrusid, võitlus ekrestumisega või püüd sõuda kõrgel populismilainel ei töötanud, uusi säravaid liidreid ei näi samuti olevat.

Erakonna esimees ise ei ole isegi oma suhteliselt väikeses piirkonnas esimese viiuli mees, tuntusest pealinnast rääkimata. Nii riigikogu valimisi ära ei tehta. Seega eeslaotuv murepõld on sügav ja sopane. Tulemuseks on hetkeline hingetõmbepaus, aga üldist parteimaastikku vaadates sellest ei piisa. Vaja on teha järeldusi ja korrektiive, sest Eesti valija on heas mõttes konservatiivne, aga täna on ta eksinud, ja paraku mitte IRL ukse taha.

EKRE – ehkki puht statistiliselt kasvatasid nad oma margituntust viis korda nagu nad väidavad, on konkreetsed tulemused neile külm dušš. Samas on see vähemalt mulle isiklikult rahustav ja julgustav. Mul on südamest hea meel, et Eesti valija on siiski palju viisakam, tasakaalukam ja kokkuvõttes tervemõistuslikum, kui see meediast või veel hullem – sotsiaalmeediast peegeldab.