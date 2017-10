Mihkel Mutt: Jüripäev igal teisel sügisel

Pühapäeva hommikul läks meel nukraks. Valimised... Aga mida või keda? Miks ma ei võiks valida härmaniitide kiikumist tuules, sügavat taevasina, vabadust, armastust, kunsti või vähemasti rahagi? Miks ma pean valima just erakondade vahel, kelle kohta tahaks vahel öelda nagu Chamberlain enne Müncheni sobingut Tšehhoslovakkia kohta, et see on kauge maa, millest me teame väga vähe. Meenuvad küll sümpaatsed inimesed, kelle poolt oled varem hääletanud, aga siis meenub, et seekord võistlevad nad teise klubi eest, meenub ka, kes veel sellesse uude klubisse kuuluvad, ning väristad õlgu.

Kuidas ma/me oleme sattunud olukorda, kus enamiku parteide nimed ei pane verd kihama, nii et lahutaks lapsed vanematest ja keeraks abikaasad üksteise vastu? Meedia suurkajastusele vaatamata on sisulist elaani vähe. Nii hiilivad südamesse kahtlused pühade esmaantuste suhtes, nagu see, et valimistes lihtsalt tuleb osaleda. Meenub, et kunagi sedelit kasti lastes tundsid vastu saavat midagi, mida võiks nimetada oma riigivajaduse rahuldamiseks. Nüüd tunned, et ainus saaja on mingi erakond. Eh, vanasti oli rohi rohelisem, see on teaduslikult tõestatud fakt!

Valimistulemused saadavad mitmemõttelisi signaale. Näiteks levis vahepeal kumu e-valimiste turvariskist. Ometi hääletas elektrooniliselt rohkem inimesi kui iial enne. Üks võimalus, et süsteemi siiski usaldatakse ja vähesed muretsevad, et Sierra Leone superhäkker võltsib Uduvere valimistulemusi. Teine võimalus, et valimisi võetakse lihtsalt lõdvalt. Muidugi on ka kolmas, et üha rohkem inimesi on arvutiga sinasõbraks saanud ja otsustasid oma jalavaeva vähendada. Aga miks sel juhul üldine valimisprotsent nii palju kahanes?

Õieti jagunesid valimised kahte: Tallinn ja kõik ülejäänu

Kohalikel valimistel pole teatavasti ideoloogiaga palju pistmist. Näiteks keskmise x valla volikogu töös ei oma tähtsust, kas suurem osa uusi volinikke homosid sallib või mitte. Oma valla kolme geid ja kahte lesbit Piirissaarele pagendada pole nende pädevuses. Aga kui aated ja vaated pole tähtsad (v.a EKRE ja sotsid), siis miks ikkagi nii palju sebimist?

Sellepärast, et valimised on sarnased jüripäevaga. Vanad lepingud lõpevad, uusi sõlmitakse. Valimistega kaasneb suur varjatud tööbörs. Peremehed palkavad tüdrukuid-sekretäre ja sulaseid-nõunikke (või vastupidi), jagatakse territooriume ja lükatakse käima paljud toitumisahelad. Seda, mis toimub väikevaldade liitmise järel kujunenud uute volikogude valimistel, võib kõrvalseisja ainult kujutleda, aga kindel, et draamadest ja isegi tragöödiatest seal puudust pole.

Tallinnaga toimuv ulatub suurde poliitikasse. Pealinn on viimasel ajal olnud – muidugi mitte sõna-sõnalt – riik riigis. Ja selle «riigi» kohalikud valimised on ühtaegu ka tema parlamendivalimised.

Äsjased tulemused lükkasid lõplikult ümber kunagised ennustused, et Savisaare taandumisega jookseb erakond karile. Ilmselt on palved kirikust, mille Savisaar enne eelmisi valimisi laskis Lasnamäele püstitada, õigesse kohta jõudnud.