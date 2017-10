Mari Kooskora: millenniumipõlvkond ei ole hukas, kuid viib meid ilmselt mitme muutuseni

Levinud stereotüübi järgi on noored laisad, ebalojaalsed, küsivad liigkõrget palka ja üldse on nendega üks suur peavalu. Eneseimetlemine, töömotivatsiooni puudumine ning muud sellesse ritta sobivad negatiivsed omadused ja suhtumised ei ole kindlasti ainuomased praegustele noortele. Neid märke võib leida igast põlvkonnast.

Ameerika Ühendriikides Wayne State'i Ülikoolis mullu tehtud uuring tõestas, et tegelikult töötavad Y-põlvkonna (sünniaastad 1980ndate keskpaigast 2000. aastate alguseni) esindajad sama palju kui väga töökaks peetud X-põlvkonna (1960ndate lõpust 1980ndate alguseni) inimesed ja kohati on nad lausa töönarkomaanid.

Üha rohkem noori on töötanud ja töötab juba keskkooli ajal. Ameerikas asuvas Bentley Ülikoolis tehtud uuring näitas, et nii-öelda millenniumipõlvkond on valmis tegema pikemaid tööpäevi ja töötama ka nädalavahetustel, kui see on vajalik töökarjääri jaoks. Ernst & Youngi ülemaailmse põlvkondade uuringu järgi panustavad Y-põlvkonna juhid tööle rohkem aega ja energiat kui nende eelkäijad. Suured negatiivsed üldistused on seega ekslikud, kuid noortele iseloomulikud tunnused on võimalik siiski välja tuua.

Tööl peab olema mõte ja ettevõttel positiivne mõju

Tänased noored on harjunud korraga tegema mitut asja korraga. Neile on kohati lausa eluliselt oluline tehnoloogiliste vahendite kasutamine ja sotsiaalmeedia. Seetõttu jääb mulje, et nad ei ole püsivad, ei suuda ülesandele pikemalt keskenduda, kasutavad pidevalt oma nutivahendeid. Mõistlikud juhid oskavad tehnoloogiat ja selle arengut organisatsiooni heaks ära kasutada.

Paljud noored on ettevõtlikumad ja avatumad uuendustele, kohati ka loovamad kui seda on vanemad põlvkonnad. Noored soovivad rohkem vabadust ja võimalust ise valida, kuidas nad teevad mingit tööd. Mõistlikud juhid on valmis seda vabadust andma, kuid suudavad selgeks teha, et vabadusega kaasneb alati ka vastutus. Käskimise ja keelamise aeg on möödas. Juht peab selgitama, miks on vaja teha seda tööd, kellele on see kasulik, missugune on töö väärtus ja panus organisatsiooni edusse.

Paljud uurimused näitavad, et Y-põlvkonna töötajad vahetavad töökohta iga paari aasta tagant, täpsemalt iga 19 kuu järel. Deloitte Millennial Survey 2017 järgi soovib ka millenniumipõlvkond üha enam püsivamat ja stabiilsemat töökohta. Nutikas juht pakub liikuda soovivale noorele uut ja põnevat väljakutset pigem organisatsiooni sees või siis organisatsiooniga seotult, kasutades ära tema ettevõtlikkust ja loovust.

Igal juhul peab tööl olema noore jaoks mõte. Ta soovib teada, kuidas tema tegevus aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide täitmisele. Seetõttu peaksid juhid tagama selguse organisatsiooni sihtides ning selle teadmise jõudmise iga inimeseni. Lisaks ootavad noored, et tööandja annaks panuse oluliste sotsiaalsete ning keskkondlike muutuste elluviimisel ja et nende tegevuste mõju oleks positiivne. Uuringud näitavad, et organisatsiooni positiivne mõju on paljudele Y-põlvkonna esindajatele olulisem kui kõrge palk ja nad on valmis rohkem panustama, kui saavad oma tegevusega midagi olulist ära teha.