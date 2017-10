Madis Milling: valimisöö müstika

Valimisööl tehakse ka igasuguseid jookse – kõigepealt ennetavaid, et näidata ennast konkurendi kaamerale. Siis tehakse ringjooks oma valimisstaabis, et näidata oma kohalolekut. Ja alles siis läheb tõeliseks galopiks ja indlemiseks. Muideks, lugesin Facebookist uut Malaisia vanasõna: «Kui mära ei indle, siis täkk ei tõmble… » Aga see selleks.

Tagasi valimisöö juurde. Läbinud ise valimisöö kõik jooksuetapid, saan kinnitada, et toimib. Ja see ei olegi küsimus. Küsimus on hoopis mujal.

Sirvin valimistulemuste tabeleid. Põnev on vaadata tabelite lõppe. Näiteks Tallinnas on suisa 12 inimest, kes ei saanud ühtegi häält.... Neist kaheksa olid Keskerakonnast. Tekib küsimus – kas need inimesed ise üldse teadsid , et nad kandideerivad? Kas need inimesed on teovõimelised? Kas need inimesed on üldse elus?

See ongi küsimus.