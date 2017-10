Valimised Läänemaal: hari tegi oravatega puhta töö

Et Läänemaa on administratiivses mõttes kahanev piirkond, määrab maakonna saatust ikkagi Haapsalu ja seal oli valimisintriig täiesti olemas. Aastaid Reformierakonna värvides linna juhtinud Urmas Suklesest on praeguseks saanud enfant terrible ja parteist välja visatud. Siin oligi intriigi koht – Suklese juhitud Haapsalu ja Ridala valimisliit Hari Reformierakonna nimekirja vastu.

Hari ajas reformaritel harja punaseks ja võitis pika puuga – 12 mandaati kahe vastu. Nii palju siis partei keskuse sekkumisest kohalikku poliitikasse. Jaanus Karilaidi veetud Keskerakond sai 5 kohta ja Meie inimesed neli.

Lääne-Nigula valla volikokku pääses ka viimane Läänemaa maavanem, kunagine Risti vallavanem Neeme Suur.

Vormsi saarel oli asi lihtne - üks nimekirja vastu keskerakondlased ei saanud.