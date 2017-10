Valimiste välkanalüüs saartelt: kahe-tooli-päästeinglid

Saaremaa suurvalla valimiste põhi-intriigi oodati noor-energilise Kuressaare linnapea Madis Kallase ja «vanade peerude» vastasseisust. Paraku kujunes olukord selliseks, et tänaseks juba endised vallavanemad-volikogu esimehed jagunesid sõbralikult kahe nimekirja – Kallase juhitud sotside ja Mart Mäekeri juhitud «Saarlase» vahel. See tähendab, et valimisvõitlus peeti ära juba üle aasta kestnud ühinemisläbirääkimiste käigus, mida omavalitsusliidu juhina Madis Kallas juhtis – ehk riskid maandati juba eos.

Vaatamata sellele, et Pöide üritas katalooniat teha, tõmmati saarele ühine müts pähe, rahuneti valimiste ajaks maha ja kakluseks ei läinudki. Tasuks viljaka töö eest sai Madis Kallas mäekõrguse häältesaagi ja linnapeast saab vallavanem (olgu märgitud, et ta on parteitu). Oodata on pigem suurt ja üksmeelset koalitsiooni. Sotside saak oli 10 kohta, reformierakonnal ja Saarlasel kummalgi 8.

Kiibitsejaid huvitav küsimus oli, kuidas läheb Hansode dünastial, kuna enne valimisi oli pea kõigist Hansodest lavastatud elu-olulisi saateid või lugusid - neljast sotside nimekirjas kandideerinud Hansost jõudis sihile Hannes.

Saaremaa oli pikka aega olnud tuntud Keskerakonna kantsina, nüüd aga, peale partei laiali pudenemist saadeti saarlastele appi kahe-tooli-mees Enn Eesmaa, kes päästis partei maine hävingust.

Teistest kahe-tooli-meestest/naistest jõudsid eesmärgile reformierakondlased Kalle Laanet ja Urve Tiidus.

(Eba)huvitav on märkida, et aastaid saarlaste (poliitiliseks) põhiprobleemiks tituleeritud sild-püsiühendus mandriga ei erutanud valimisvõitlejaid seekord sugugi. Põhjus ilmselt selles, et nüüd, kui Muhu ja Saaremaa on administratiivselt samas kategoorias (mõlemad on vallad), on see rohkem Muhu probleem. Karta on, et muhulased panevad saarlastele Kuivastusse pääsemiseks maanteemaksu peale.

Muhu valda juhib jätkuvalt IRL, volikokku pääses ka reformieraklondlasest kahe-tooli-mees Igor Gräzin.

Valimisrekord tuli Ruhnu vallast - üksikkandidaat Kristel Lauk sai 43 protsentu kõigist antud häältest! Ülejäänud 6 volikogu kohta läksid endise vallavanema nimekirjale.

Hiiumaal otsustasid tuulikud

Hiiumaa, kui ühtse geograafilise üksuse muundamine administratiivselt ühtseks üksuseks käib läbi kadalipu ja kohtuvalude. Emmaste-Pühalepa sundliitmine administratiivse Hiiumaaga (vallaga) näib olevat sama keeruline ja edasi podisev, kui Kataloonia kleepimine Hispaania külge ja kardan, et mõlemad protsessid jätkuvad.

Valimiste põhiküsimus pöörles tuugenite tuules – kas hiidlased on ikka ära teeninud merelt puhuvate tuuleveskite vilina. EKRE ja valimisliidu Ei Tuugenitele pingutused ei kandnud vilja ja karta on, et tuuleveskid hakkavad jahvatama.

Valimised võitis väga napilt (15 häälega) Sotsiaaldemokraatlik partei, kuigi samapalju volikogu kohti (7) sai ka Kodusaar ja 6 kohta Ühine Hiiumaa. Tuugenitest võivad hiidlasi päästa vaid rohe-sinise elektri suhtes skeptiline Kodusaar.

Reformierakonna ridades pääses volikokku ka viimane maavanem Riho Rahuoja.