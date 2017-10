Tuul Sepp: mida on meil õppida bioloogilistelt turgudelt?

Šveitsi bioloog Redouan Bshary, kes uuris puhastajakalade käitumist Punases Meres, jagas kalade kliendid kahte rühma – palju ringi liikuvad nn ujujad ja paiksed nn residendid. Ujujad saavad valida suurema hulga puhastusjaamade vahel kui residendid ja seetõttu pakuvad puhastajakalad ujujatele paremat ja kiiremat teenindust. Residendid pidid peaaegu alati kauem ootama ning palju tõenäolisemalt hammustuste all kannatama. Klienti hammustatakse aga tunduvalt väiksema tõenäosusega, kui teine kala (järgmine klient) pealt vaatab.

Ühes uurimuses leidis Bshari, et puhastajakalad ületavad šimpanseid ja orangutane vaimse võimekuse testides, mille eesmärk on maksimeerida pikaajaline kasu. «Nad on nii paindlikud,» selgitas Bshari. «Igal puhastajakalal on päevas umbes 2000 otsustusolukorda. Iga olukord on ainulaadne ja puhastajakala otsus pakutava teenuse kvaliteedi kohta sõltub paljudest teguritest. Kas see on resident või mitte? Kas järgmine klient jälgib mind või mitte? Kas ma olen üksi või koos partneriga? On hämmastav, kui kõrgelt on nende kaalutlemisvõime arenenud.»

Inimestel ei tasu seega üle hinnata oma alateadlikku võimet teha ratsionaalseid ja pikaajalist kasu maksimeerivaid otsuseid. Vahe inimese ja teiste liikide vahel on tõenäoliselt palju väiksem, kui tunnistada soovime, ning vaid intuitsioonist lähtudes võime pahatihti alla jääda isegi puhastajakaladele. Seda kinnitab ka inimkonna kalduvus oma elupaika reostada ja pikemas perspektiivis nii teistele liikidele kui ka iseendale elamiskõlbmatuks muuta, pidades silmas vaid lühiajalist kasu. Majandusteadlased ja bioloogid on korduvalt näidanud, et inimesed käituvad väga sageli ebaratsionaalselt.

Miks inimesed ebaratsionaalselt käituvad, on aga omaette uurimisteema. Sealjuures nii oluline teema, et sellele küsimusele vastust otsinud teadlasele Richard Thalerile anti sel aastal Nobeli majandusauhind. Ta ei näidanud oma töödega mitte ainult seda, et inimesed on irratsionaalsed, vaid ka, et inimesed kalduvad ratsionaalsusest kõrvale kindla mustri järgi, mistõttu on nende käitumist võimalik ennustada. Seega, kui inimese käitumise seletamiseks tuleb luua ebaratsionaalsuse mudelid, siis ratsionaalsetele majandusliku mõtlemise mudelitele tuleb leida näiteid hoopis vabast loodusest. «Bioloogilistel turgudel,» ütleb Hammerstein, «käitub igaüks omakasu silmas pidades nii, nagu on õige.»

Tuul Sepp on Tartu Ülikooli teadlane, kelle peamised uurimisvaldkonnad on loomaökoloogia ja evolutsioonibioloogia. Oma arvukate populaarteaduslike artiklite eest on ta pälvinud ajakirja Eesti Loodus kõige viljakama autori tiitli, Eesti teaduse populariseerimise auhinna ning kultuuriajalehe Sirp laureaadi tiitli. Pärast maineka Marie Skłodowska Curie individuaalgrandi pälvimist 2016. aastal täiendab ta ennast järeldoktorantuuris Ameerika Ühendriikides Arizona osariigi ülikoolis.