Vastulause: halloo, kas minister Kiisler? Siin räägib rahvas!

Seega oleme jõudnud EMA ja puidurafineerimistehase kavandajate metsandusvisiooni olemusliku erinevuseni – Est-For Invest leiab järjekindlalt, et praegused raiemahud on aktsepteeritavad ning nende alusel võib planeerida järgnevate aastakümnete metsanduspoliitikat. Säästva metsanduse pooldajad seevastu leiavad, et praegu kehtiv metsanduse arengukava on olnud Eesti loodusele liiga koormav ja seepärast oleme pannud kõik oma lootused järgmiseks aastakümneks koostatavale metsanduse arengukavale, mille ette valmistamine peaks algama juba järgmisel aastal.

Oma üleeilses pressiteates leidis minister Kiisler, et tehase keskkonnamõju kohta pole midagi teada, kuna keskkonnamõju hinnangut alles hakatakse koostama. Soovime ministeeriumile paari sõnaga selgitada, kuidas keskkonnamõjude hindamist kui protsessi teostatakse ning millised on selleks hindamiseks vajalikud andmed.

Praeguseks hetkeks on Est-For Investi meeskond selgitanud, et hiiglaslik tehas vajab 3,3 miljonit tihumeetrit puitu aastas, kompenseerides selle praegu ekspordiks mineva paberipuu ning puiduhakke arvelt. Kõnealune 3,3 miljonit tihumeetrit on baasiks tehase esmasele keskkonnamõjude hindamisele, sest sellise koguse garanteerimisega planeeritakse järgneva aastakümne metsanduspoliitikat 2011-2020 aastani kehtiva arengukava eeskujul. Seega pole tehase toorainevajaduse kompenseerimine praegu ekspordiks mineva puidu arvelt ühiskonna ootustega otseses seoses, sest säästva metsanduse kontekstis saab esmaseks hoopis raiemahtude kahandamise vajadus.

Lisaks tehase tööks vajalikule puiduhulgale on teada ka tehase tööprotsessiks vajalik pinnavee hulk, mis on kuni 30 kuupmeetrit valmistoodangu tonni kohta ehk kuni 25,5 miljonit kuupmeetrit aasta kohta. Seda vett soovitakse võtta Emajõest ning see moodustab ligikaudu 1,3 protsenti jõe keskmisest vooluhulgast. Ilma igasuguse keskkonnamõjude hindamiseta on selge, et m i n g i s u g u s t mõju üle kogu maailma oma saastavuse poolest tuntud tselluloositööstus meie keskkonnale avaldab, mõjutades otseselt kolmandikku kogu Eesti vesikonnast. Olgu veel ära öeldud, et investorite poolt näiteks toodud Stendali tehase poolt kasutatav Elbe jõgi on Euroopas suuruselt neljas jõgi, mis on sadu meetreid lai ja mille vooluhulk on kordades suurem kui Emajõel. Ometi soovitakse Emajõe äärde ehitada täpselt sama suur tehas. Meile pole toodud näiteid selle kohta, et kusagil Põhja-Euroopas ehitataks nii suuri tselluloositehaseid sedavõrd väikeste veekogude äärde nagu seda on Emajõgi. Miks on siis vaja avalikkust valede näidetega eksitada?

Puidu- ja veevajaduse kõrval on teada ka tehase tootmisvõimsus – selleks planeeritakse keskmiselt kuni 750 000 tonni biotooteid aastas. Lõpptoodang läheks ekspordiks ja tehasega kaasneks umbes 200 töökohta. Kokkuvõtteks on meie ühendus seisukohal, et juba need andmed on tehasele esmase keskkonnamõjude hindamise tegemiseks piisavad ning küllaltki kõnekad, et anda ühiskonnale õigus tehase rajamise osas juba eos kaasa rääkida.

Kuna minister Kiisler nimetab EMA tegevust avalikkuse ees ilma pikemate selgitusteta «absurdseks», siis palume siinkohal härra Kiislerit enne, kui minister edasiste EMA puudutavate avaldustega esineb, tutvuda meie kodulehega. Sealt on võimalik täpsemalt lugeda meie poolt püstitatud probleemide ning nende võimalike lahenduste kohta, sest praegusel hetkel tundub, et minister on meie kohta sõna võtnud organisatsiooni tegelikku tööd tundmata.