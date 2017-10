Väitlusselts: tempoka debati võitis Michal

Formaadi tempo on väga kiire ning kandidaatidelt ei saagi tingimata eeldada, et ideid palju rääkida või lahti seletada jõuab. Kiita tahaksime saatejuhte. Nad reageerivad kiiresti ja nõuavad kandidaatide väidetele tõestust. Peamised küsimused, mille ümber jutt pidevalt keerleb, on probleemid senises linnajuhtimises ning transpordikorraldus.

Üldine kriitika kõigile mittekeskerakondlastele: nad oskavad Keskerakonnale linnajuhtimises tehtut hästi ja argumenteeritult (näitlikustades ja seletades) välja tuua, küll aga on vähe tähelepanu nende endi tegelikel programmidel.

1. Kristen Michal (Reformierakond)

Väitlusseltsi paneeli hinnangul parima kandidaadina esinenud Michalile toob edu konkreetsus. Heidab Tallinnale ette suurema plaani puudumist. Seda teeb hiljem ka Züleyxa Izmailova, aga erinevalt temast on Michalil konkreetne idee: Tallinn-Helsingi kaksiklinna näol, seletamiseks formaat kahjuks aega ei anna. Uue võimaluse saabumisel mainib konkreetselt Tallinna-Helsingi tunnelit, ent see jääb loosungina õhku, ei kuule argumente, et miks see hea on.

Oskas vastata saatejuhi küsimusele raskeveokite linnast väljaviimise osas, näiteks Martin Helme jäi sellega hätta. Trammiküsimuses teadis konkreetseid arve maksumuse kohta. Tunneb enda platvormi, seisukohad on läbimõeldud ning esitatud soravalt ja konkreetselt, erinevalt Aasast jääb kogu aeg rahulikuks.

2. Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik)

Suurim üllataja. Oli debatiks selgelt hästi valmistunud ning jäi asjalikkusega silma. Suutis olla Keskerakonna suhtes kriitiline ilma lahmimiseta ja konkreetsete näidetega varustatult. Vest juhtis hästi tähelepanu bürokraatia probleemile ja korruptsiooni sisulisele olemusele Tallinnas, ainsana seletab seda teemat natukenegi lahti. Toob näite Pirita koolide olukorra ja parteiliste koolijuhtide kohta.

Mõjub kompetentselt, aga on kõige tagasihoidlikum tähelepanu eest võitlemisel ning vähemalt saate esimeses pooles jääb seetõttu sellest ka ilma. Otsustuskohaks oli pigem see, kas ta saab teise või Taavi Aasa järel kolmanda koha, Michali esitus oli otsustavalt ühtlasem.

Vest tõstatas väga olulise teema: Euroopa Liidu toetusrahad. Nendega on väga palju häid asju Tallinnas tehtud j senises mahus neid järgmisel kümnendil pole, sellele teemale peaks iga linnapeakandidaat tähelepanu pöörama.

Eristus teistest energilise lõpusõnaga.

3. Taavi Aas (Keskerakond)

Oleks saanud teise koha, kui oleks korruptsiooniteemas paremaid vastuseid andnud. Ei vastanud sellele, miks korruptsioon ei ole valimiste põhiteema, kuigi mitmed oponendid arvavad nii. Pööras küsimuse isiklikuks rünnakuks oponendi vastu, meenutades sellega Keskerakonna Savisaare-ajastut.

Räägib 50 000 tallinlase juurde tulemisest tasuta ühistranspordi mõjul, mis ilmselt ongi linna jaoks kogu selle ettevõtmise tegelik kasu. Ta seob sisseregistreeritute arvu teema eelarve suurusega ja näitab ära, et Keskerakond on linnakassat suurendanud. Õhku jääb küsimus sellest, mis saab väljakirjutuste tulemusel väiksematest omavalitsustest, aga kuna kriteeriumiks on siin debatis Tallinna heaolu, siis punktivõit Aasale.

PBK linna poolt rahastamise teema asjus räägib Aas, et venekeelse elanikkonna informeerimine on tähtis, aga seda on Rainer Vakral väga lihtne ümber lükata, rääkides sellest, et esinevad ainult Keskerakonna poliitikud.