Vürtsijaht läti keeles

Vähe on Eesti spordiilmas neid, keda oleks ajakirjanikul mõnusam usutleda kui Avo Keelt. Keel on terav, Keel on vaimukas, Keel on aus. Kui kedagi siunab, siis ikka asja eest, kui millegi üle lõõbib, siis ikka mõttega. Elus peab vürtsi olema, nagu ta ise ütleb.