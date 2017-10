Donaldi nädal

Viisteist, kümme või ka viis aastat tagasi oleks selliseid uudisnuppe lugedes tekkinud küsimus, kas äkki ei ole ajakirjanik eksinud riigi nimega, sest räägime ju Ameerika Ühendriikidest. Maast, mis on mitme põlvkonna jaoks olnud demokraatia lipulaev, kus väärtustatakse maailmapärandi säilitamist ning võideldakse tuumaarsenali vähendamise, mitte suurendamise eest. Ja kohe kindlasti ei kuulu selle riigi presidendi tegevuste hulka oma ministrite jalgealuse õõnestamine sotsiaalmeedias.

Kuigi Donald Trumpi ametivande andmisest on praeguseks möödunud juba 266 päeva ning ülalmainitud teated ei tohiks enam kedagi kulmu kergitama panna, tuleb siiski end vahel näpistada, et aru saada – USA kui suunanäitaja ja vabadusemajaka ajastu on ümber saanud.