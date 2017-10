Pärtel Piirimäe: mõttelugu ja mõtlev inimene

Pärast taasiseseisvumist oleme ühes asjas muu maailma eest kihutanud rongile peaaegu et järele jõudmas. Hando Runnel ja kirjastus Ilmamaa on ära teinud muljetavaldava töö eesti mõttepärandi kogumisel ja publitseerimisel, mille üle nii mõnedki meist suuremad rahvad võivad kadedust tunda. Sarja koostamisel on lähtutud tänuväärselt laiahaardelisest «Eesti mõtteloo» kontseptsioonist, mis väldib rangeid žanripiire ning kaasab ka muus keeles kirjutanud, aga Eesti kultuuriruumiga seotud autorite tekste. Ent sarja raamatute napid, enamasti biograafilist laadi sissejuhatused annavad tunnistust ka sellest, kuivõrd suur töö eesti mõtteloo teaduslikul uurimisel veel ees seisab.

Sealjuures tuleb rõhutada, et Eesti ja Euroopa mõttelugu ei ole eraldiseisvad nähtused, vaid Eesti mõttelugu on orgaaniline osa Euroopa (ja muu maailma) mõtteloost, mistõttu seda on võimalik tõlgendada vaid selle laiema mõtteloo kontekstis. Võib tunduda, et selline konstateering on nii enesestmõistetav, et osutub lausa ülearuseks, ent siiski ei ole haruldane, kui tõlgendatakse oma ehk eesti autorite tekste üksnes neile tekstidele endile toetudes või siis ka viidates nende kohalikule kultuurilisele kontekstile, jättes sealjuures sisuliselt arvestamata võõraks peetavaid (enamasti Euroopa) ideid ja mõttetraditsioone, mis ometigi on neid autoreid olulisel määral mõjutanud.

Kui nüüd küsitakse, kas Eesti mõtteloo uurimine on rahvuslik või rahvusvaheline teadus, siis võib seda pidada ainult kunstlikuks või asjatundmatuks vastanduseks. Niivõrd kui me uurime eestikeelset või Eesti kultuuriruumiga seotud mõttepärandit või tutvustame seda pärandit eestikeelsele publikule, on see rahvuslik tegevus. Aga niivõrd kui see uurimistöö pretendeerib teaduslikkusele, saab see olla ainult rahvusvaheline, see tähendab, et see peab vastama üldtunnustatud teaduslikkuse kriteeriumidele ning olema seega hinnatav teadusena ka teiste maade vastavate ekspertide poolt. Mitte iga essee, mis käsitleb eestlaste «unikaalset» mõttemaailma, ei ole mõttelugu teaduse mõttes, küll aga võib see osutuda intellektuaalse ajaloo põnevaks allikaks.

Keele teemal jätkates: Eesti mõtteloo pädevaks uurimiseks on eesti keele oskus mõistagi vältimatu, ent samas ei tähenda see, et uurimistöö tulemused oleks tõlkimatud teistesse keeltesse. Vastupidi, tõlkima lausa peab, sest üks teaduse olemuslikke tunnuseid on diskussioon uurijate vahel, mistõttu peaks Eesti mõtteloo uurimise tulemused tegema paremini kättesaadavaks ka rahvusvahelisele teadlaskonnale. Pealegi võib öelda, et mõttelooalane uurimistöö seisnebki teatud mõttes tõlkimises, mille käigus muudame ajaloolist keelt ja mõistekasutust arusaadavaks tänapäeva lugejale.

Sedalaadi uurimistöö, mis kaardistaks ühiskondliku mõtte eestikeelsete põhimõistete (nt rahvas, riik, demokraatia, õigus) kujunemist ja tähendusväljade muutumist ajaloos, ootab alles tegemist. Selleks on vaja uurijate koostööd nii Eestis kui ka väljaspool. Muidugi ei toimu see vaakumis ning paljuski sõltuvad teemad, mille vastu uurijad huvi tunnevad, meie ühiskondade ees seisvatest küsimustest.

Ei saa välistada, et tänapäeva maailmas selgelt suurenev huvi mõtteloo vastu ei ole juhuslik, vaid on seotud meie ajastu vaimuga, kus globaliseeruva maailma probleemide – või moodsamas keeles «väljakutsete» – taustal seatakse taas küsimuse alla mõningaid lääne mõtteloo põhiarusaamu ja -mõisteid. Nende debattide kaja jõuab ka meieni, kui näiteks imporditud orbanistliku ideoloogia vaimus «paljastatakse» lääne liberaalne demokraatia kui vähemuse diktatuur enamuse üle.