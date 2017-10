Arvamusliider Madis-Ulf Regi päevik: lihtne on end avalikult lolliks teha

8. oktoober

Tegin raamaturiiuli juures reisi järeleaitamistunni. Kuidas maailm on küll muutunud! 1970. aasta sügisel kirjutas Eduard Tubin teisele ilmarändurile Paul Keresele Mallorca kohta, kus ta oli «naisukesega kaks korda suvitanud»: «Palma linn on suvel võimatu: purjus rootslasi ja inglise eitesid täis, kõik trügivad ja näitavad ennast küll voorimehega, küll jalgsi. Samuti on palju purjus soomlasi ja need on veel hullemad. Praegu peaks seal olema vaikne ja kena.»

Praegu oli tõesti vaikne ja kena. Tubina košmaarid on jäänud poole sajandi taha. Tema mainitud objektidest oli näha veel vaid voorimehi.

10. oktoober

Päeva jooksul helistati mitmelt tundmatult numbrilt, aga ma ei vastanud. Tean selleks liiga hästi, mis päev täna on – Kerstil saab täis esimene presidendiaasta. Sel puhul jahivad kõik toimetused arvamusliidrite «arvamusi», aga ma ei julge midagi öelda. Jah, mul on hirm! Selles mõttes oli mu noorel näitlejast sõbral Jaagul hiljuti riigikogus esinedes õigus. Kardan, et ütlen ka ise midagi täiesti kohatut. Valimiste ajal torkab ju eriti massiliselt silma, kui lihtne on ennast avalikult lolliks teha. Esinetakse tundepõhiselt, fakte kontrollimata. Näiteks Orissaare seeneline on minu meelest pigem mu vana sõber Arnold – tema sügiskodu lähedust arvestades.

Mina tean Kersti tegelikust tööst liiga vähe, et sellest midagi umbeski arvata. See, mida seltskonnafotograafid ja portaalid mulle ette sokutavad, ei loo temast tegelikku pilti, vaid ainult ähmastavad seda. Teisest küljest, kui mina, osalt lausa Stalini aja laps, küsin endalt, kas mu lapsepõlv oli siis õnnetu – mida ma pean nüüd vastama? Kas presidendile takka kiitma, et oli jah? Ei, ma vastan ikka nii, nagu ma mäletan: ei olnud! Ma olin samasugune, põhiliselt loll ja õnnelik, nagu kõik eesti lapsed enne ja pärast mind.

Õhtul Kataloonia taganes, ei kuulutanud ennast veel iseseisvaks. Aga varem või hiljem see juhtub, pääsu pole. Ükskord prahvatab vimm, mis on kogunend avalikult. Loodan, et juba täna leidub ka katalaanide hulgas mees, kes tagasi masendusse langevale rahvaosale hüüab: «Ükskord me võidame niikuinii!» – «Un dia guanyarem en tot cas!» Nagu ma Mallorcal kogutud tarkuse ja sealtsamast ostetud sõnaraamatu abil selle lause kokku panin.

11. oktoober

Vastasmaja Serafim on suures hädas: Savisaare nimekiri lausa kubiseb vene nimedest, aga tema ei tunne neist eriti ühtegi. Ütlesin, et mine ja vali siis otse Savisaar! Tema jälle, et ta olekski valinud Savisaare, sest tema, Serafimi meelest vajab Tallinn täiesti uut juhtimissüsteemi. Aga eile ühes debatis oli Jüri Mõis öelnud, et uut süsteemi saab teha ainult koos Savisaarega. Ja kuna tema, Serafim, ei usu ühtki Jüri Mõisa sõna, siis ei usu ta ka enam, et Savisaar teeb uue süsteemi. Soovitasin siis, et kui ta tahab tingimata vene nime valida, valigu Ladõnskaja. Aga Serafim ütles, et fašistlikust nimekirjast ta ei vali kedagi. Tõesti huvitav, millise volikogu mu naabrimehed mulle pühapäeval valivad.

Õhtul «Suid puhtaks» vaadates jäin mõtlema, kuidas oleks Eesti Televisioon kajastanud Kataloonia sündmusi veel «täna 30 aastat tagasi».

Ilmselt oleks olnud nädal aega vaikust. Siis mõne päeva pärast oleks ette loetud TASSi lühiteade, et «sündmused» olid. Kuni oleks tulnud ekraanile nt Vambola Põder ja muianud irooniliselt meie «mõningate ringkondade» peale, kes ei näe, kui erinevad on Kataloonia piiratud autonoomia ja ENSV tõeline iseseisvus.