Postimees 1937. aastal: pärle Nõukogude valimisidüllist

Võrdlusi võivad muidugi toimetada ainult vanemapõlve liikmed, mispärast loeme eilses «Leningradskaja Pravdas» muu hulgas järgmisi ridu Leningradi Viiburi linnaosa tööliselanike suust:

«Hea on see Viiburi kant, meie punaarmee nimeline valimisringkond! Mõlemast küljest kaisutab teda Neeva jõgi, ühes otsas haljendab Udjeljninski park, paremal – tõusevad Tööstusl. Instituudi hooned. Lõbus ja rõõmus on see meie valimisringkond – kõike leidub temas: küll tööstusi, küll elektrijaamu ja raudteid ja häid teid. Ning Soome jaamahoone vastas, avaral väljal tervitab kõiki tuntud Lenini kuju, sõbralikuks tervituseks üles tõstetud käega. /.../ Neetud trotskistid, zinovjevistid ja buhharintsid tahtsid tagasi tuua meie Viiburi kanti kapitaliste. Ei tulnud sest midagi välja, ega tule kunagi. See, mis võidetud, saavutatud, uuesti ehitatud, seda ei tohi keegi meilt võtta.» 13.10.1937