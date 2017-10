Mark Leonard: kuidas Suurbritannia kaotas oma laheduse

Identiteedipoliitika võib üleminekuajal kaost külvata

Mil moel varises see maa siis kosmpoliitsuse rüpest tagasi natsionalismi ja «põlisuse» küüsi? Lühidalt öeldes langes Suurbritannia ümberbrändimine iseenda edu ohvriks. Varem välja ja kõrvale jäetud inimestele vastu tulles tekitas uus rahvuslik narratiiv nendes inimestes, kes olid asunud vana, kitsama narratiivi keskmes, tunde, nagu oleksid hoopis nemad nüüd ohustatud vähemus. Ja kui Brexiti referendum hoogu kogus, asusid nad enda õiguste eest agaralt võitlema.

May peamine siht Cameroni järel on olnud mängimine nendel vanadel emotsioonidel, mis moodustasid Thatcheri britilikkuse versiooni keskme – sõnaga, vastutulek kõigile neile, kes tundsid ennast «Lahedast Britanniast» kõrvalejäetuna. Ometi ütlevad demograafilised näitajad meile vankumatu selgusega, et uus ja avatud Suurbritannia astub paratamatult vana asemele. Enamik küsitlusi on samuti näidanud, et maa on iga aastaga muutunud liberaalsemaks ja sallivamaks. Ent üks Brexiti hääletuse õppetunde on seegi, et identiteedipoliitika, mis avaldub vanemate, valgete, vähema haridusega hääletajate hirmudes, võib üleminekuajal küllaga kaost ja segadust külvata.

Nüüd jääb üle ainult vaadata, kui kaugele see põlisusepöörak jõuab ja ega selle eestvedajad üle pinguta. Kas populismilaine vaibub, kui kriitiline mass valijaid hakkab viimaks tundma Brexiti mõju Briti majandusele? Kas seda oleks saanud vältida rahvusliku narratiivi aeglasema, järkjärgulisema muutmisega?

Samalaadsed küsimused on kindlasti mõlkunud Merkeli peas pärast möödunud kuul peetud parlamendivalimisi. Et paremäärmuslik Saksamaa Alternatiiv saavutas enneolematut edu, samal ajal kui Merkeli enda erakond kaotas tublisti toetust, on osaliselt seotud tema söaka avatud uste poliitikaga põgenikekriisi ajal. Ehk mõtleb ta just praegu, kas Willkommenskultur'i, mida ta nii innukalt toetas, ei taba mitte samasugune saatus, nagu tabas Blairi «Lahedat Britanniat».

Selle vältimine saab olema Merkeli neljanda kantsleriaja üks suuremaid probleeme. Paraku ei ole «põlisuse» ratsul kapanud Mayl, kes ei proovinudki suunda muuta, oma Saksamaa ametikaaslasele selles osas mingeid õpetussõnu jagada.

Pigem võib May langeda omaenda oportunismi ohvriks. Kui ajalugu tõepoolest kulgeb tsüklitena, siis on usutav, et Suurbritannia naaseb varem või hiljem jälle avatuse juurde. Kui see teoks saab, pühitakse May minevikku kiikav poliitika samamoodi kõrvale, nagu pühiti minema Thatcheri oma.

