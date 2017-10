Kaivo Kopli: Karl ja Bodo ootasid seda suudlust 40 aastat

Ühes hiljutiste Saksa valimiste eelses ajaleheloos süüdistati kantsler Angela Merkelit, et ta on jaganud miljardeid hädariikidele Lõuna-Euroopas, võtnud vastu mustmiljon põgenikku kust iganes pagana hädariikidest jne, ehk lühidalt, teinud kõike teiste heaks, sakslastele aga andnud vaid homoabielu.

Mis on muidugi enam kui liialdus, kuid tõsi on see, et oktoobri alguses hakkas Saksamaal kehtima nn Ehe für alle ehk kõikidele abielu lubav seadus.

«Esilinastus» leidis aset Berliini Schönebergi linnaosa raekojas, kus selle kuu esimesel päeval astusid pulmamarsi saatel saali Bodo Mende (60) ja Karl Kreile (59). Ilmselt kirjutatakse see päev ja võibolla nemad ise ka kunagi ajalooraamatutesse, sest tegemist oli esimese samasooliste abielu registreerimisega Saksamaal. Igatahes said nad vähemalt mõneks ajaks meediastaarideks, sest lisaks nende sadakonnale külalisele oli kohal umbes sama palju ajakirjanikke. Fotolampide välkudes ja muu hulgas Hiinast ja Venemaalt tulnud telekaamerate ees sooritasid nad lõpuks abielusuudluse, mida olid oodanud ligi 40 aastat koos olles.

Aga selleni jõudmine ei olnud päris täpselt öeldes Merkeli teene või süü. Samasooliste partnerlus ehk Eesti mõistes enam-vähem kooseluseadus kehtis juba 2001. aastast, kuid eelkõige Merkeli kristlike demokraatide (CDU) ja Baieri CSU vastuseisu tõttu ei saanud asja samasooliste abielust. Ka Bodo ja Karl registreerisid oma partnerluse 15 aasta eest, kuid nende sõnul oli tegemist siiski «teise klassi pulmadega» ning alles nüüd saavad nad end tunda «ehtsate abieluinimestena».

See sai võimalikuks tänu sellele, et suve hakul teatas Merkel, et CDU parlamendiliikmed võivad samasooliste abielu osas hääletada oma südametunnistuse järgi. Ning õige ruttu, selle parlamendikoosseisu ühe viimase aktina, abielu kõigile lubav seadus vastu võetigi. Merkel siiski oma seisukohta ei muutnud – tema hääletas vastu (erinevalt Eestist võivad ministrid olla parlamendis).

Muidugi oli see valimiseelne käik, nagu ütlevad analüütikud, kelle meelest ei tahtnud Merkel, et sellest kujuneks valimiskampaania teema. Kõik teised parlamendiparteid –sotsiaaldemokraatlik SPD, roheline Die Grünen, vasakpartei Die Linke – toetasid homoabielu. Parlamenti tagasi pürgivad vabad demokraadid (FDP) esmalt, seejärel rohelised ja SPD esitasid isegi peaaegu ultimaatumi, et kui vastavat seadust ei tule, siis nemad Merkeliga järgmist valitsust ei tee.

Ka lapsendamine okei

Eks nii nemad kui lõpuks ka Merkel arvestasid muu hulgas aastatega muutunud avaliku arvamusega. Ühe küsitluse järgi toetab, kuigi tingimata just ei poolda, samasooliste abielu üle 80 protsendi (arvamusuuringud annavad ka teistsuguseid arve, aga ikkagi selgelt toetavaid). 75 protsenti on nõus ka sellega, et samasoolistel paaridel on õigus lapsi adopteerida. Senine seadus seda ei lubanud või täpsemini, võimaldas osaliselt – 2013. aastast sai adopteerida oma partneri bioloogilise lapse.

Nüüd on lapsendamine okei ja ka selles osas on esimene, n-ö ajalooline hetk juba olnud. Michael Korok ja tema mees või naine Kai abiellusid Berliinis Kreuzbergis ja lapsendasid mõni päev hiljem Michaeli 2,5-aastase kasupoja Maximiliani. Mees või naine? Asi on selles, et abieluregistrisse ei saa (veel) nimede juurde lahtritesse kirjutada mees ja mees ehk üks peab valima, kas olla mees või naine.