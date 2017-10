Mihkel Mutt: Eesti poliitiline kõht

Surun kõrva vastu Eesti poliitilist kõhtu ja kuulatan: mis urinaid ja kulinaid, mulksatusi ja muid hääli sealt kostab? See on EKRE!

Kõht on tähtis. Sealt kõneleb puhas bioloogia, puhas füsioloogia, Maslowʼ püramiidi jalam. Kõht on kõikidel, erinevalt sellest, mis ülalpool.

EKRE on verbistunud, üks tuttav ajakirjanik küsis pärast mu eelmist kolumni: «Kas ka sina oled ekrestunud?» See meenutab idanaabri tava kõiki ebameeldivaid nähtusi fašismiks nimetada. EKRE-kolli tuleb kainelt vaadata.

Kõigepealt on arusaamatu paanika, et meilgi on nüüd parempopulistlik erakond. Peaaegu kõigil teistel ju on. Kui Eesti pole suutnud taasiseseisvumise veerandsajandi jooksul vältida õieti ühtki lääne päikese plekki, miks peaks selles vallas teisiti minema? Samuti on arusaamatu, miks nii paljud vaatlejad seostavad EKRE ei-tea-kust sugenenud sallimatusega, mis oleks justkui asi iseeneses (puhitis, põletik vms). Vabandage, niisama ei sugene ühiskondlikes meeleoludes midagi! See pole seelikupikkus ega kontsakõrgus, mille puhul pendel lihtsalt liigub.

Mu pikk EKRE-säuts kõlaks, et mitmed ohud, mille eest ta hoiatab, on reaalsed. Aga need pole nii apokalüptilised ja nii kiired tulema – isegi halva stsenaariumi korral mitte. Ja EKRE kasutab nende ohtude vastu võitlemiseks ja oma eesmärkide elluviimiseks vahendeid, mis mõnikord tunduvad küsitavad.

Edukad poliitikud on alati mõistnud, mis asi on rahvas. See on pill; kui vajutad ühte nuppu, siis teeb ühte häält, vajutad teist nuppu, teeb teist häält jne. Poliitikud vajutavad ja mängivad. Idealistid on need, kes tahavad pilli muuta, st parandada ja täiustada, mis enamasti lõpeb selle lõhkumisega. (Ja muidugi on muusikakriitikud-pillitehnoloogid, st analüütikud ja kolumnistid.)

Kõigil parteidel (nagu ka kõikidel indiviididel) on kindel arvestus, mida mõeldakse ja mida räägitakse. Selles mõttes on EKRE lihtsalt reljeefne näide.

Valijale tuleb eriti uuemal ajal avalikult mõista anda, kui tark ta on, samas teda salamisi ikka nagu lolli koheldes. See on trikk, mis murrab eetilisemate ja/või õrnahingelisemate inimeste vaimse kaela, mistõttu nad poliitikast hoiduvadki.

Vist Jürgen Ligi väljendas ühes kommentaaris mõtet, et nüüd on lõplikult selge, et EKRE apelleerib täiesti ajuvabale publikule. Sulatõsi! Ainult et n-ö ajuvaba tunneb selle üle seisuseuhkust. Nii nagu sankülotid tundsid uhkust oma püksatusest, nagu mustad vahel iroonilise uhkusega kutsuvad üksteist «nigger».

See on natuke nagu Trump Ameerikas. Mida ta ka ei ütleks, 30 protsenti toetab teda pimesi. Mida rohkem EKREt avalikkuses tümitatakse, seda kindlamaks tema pooldajad muutuvad.

Need, kes EKRE poolt hääletavad, peaksid endale aru andma, et selle eesotsas on inimesed, kes tahavad võimu. Seda ei tule hukka mõista. Inimesed, kes tahavad midagi ära teha, peavadki saama võimu või kulutama end kodanikuühendustes. Kärsitumad alfainimesed viimast ei malda. Lõppeks on ka hullemaid viise hea palga peale saada kui poliitika jne.