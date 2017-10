Mark Kantšukov: käitumusliku rahanduse maestro

Tõsisele finantshuvilisele oli Richard H. Thaleri nimi tuntud juba ammu enne selle nädala esmaspäeva, kuna Richard Thaler on olnud väga aktiivne meediapersoon: ta on väga populaarne esineja, finantsteemaliste telesaadete sagedane külaline, professor Thaler oli USA presidendi Barack Obama üks nõunikest, ta mängis ka režissöör Adam McKay 2015. aasta filmis «Suur vale» («Big short»), mis käsitles 2008.–2009. aasta ülemaailmset finantskriisi (seda mängufilmi sai vaadata ka Eesti kinodes). Professor Thaler on mitme populaarse bestselleri autor, nende hulgas on vast kõige tuntum kaasautorluses Cass R. Sunsteiniga kirjutatud raamat «Nudge». Eesti keelde võiks mõiste nudge olla tõlgitud kui müks (või müksatus) ning tegemist on ühe kesksema kontseptsiooniga Thaleri teadustöös. Thaler selgitab müksu kui keskkonna mingit omadust, mis muudab inimeste käitumist, kuid ei muuda ratsionaalselt käituvate inimeste käitumist. Reaalsuses võib müksuna käsitleda suhteliselt peent poliitikamuudatust, mis julgustab inimesi tegema nende huvides olevaid otsuseid.

Näitena võib tuua suhteliselt hiljutise muudatuse Suurbritannia pensionipoliitikas. Selleks et tõsta erasektori töötajate küllaltki madalat säästmismäära, volitas Suurbritannia valitsus tööandjaid kehtestama nn automaatse registreerumise skeemi 2012. aastal. See tähendas seda, et töötajad olid automaatselt liidetud ettevõtte pensioniskeemiga (koos vastavate mahaarvamistega töötajate palgast), kui just töötajad ise ei soovinud formaalselt ettevõtte pensioniskeemist väljuda. Sellist valitsuse tehtud muudatuse teoreetilist tagapõhja võiks selgitada sellega, et kuigi paljud inimesed soovivad säästa pensioni jaoks rohkem, kardavad nad, et tegemist on väga keeruliste ja paljude formaalsuste täitmist nõudvate otsustega. Automaatne registreerumine muudaks säästmise töötaja jaoks vaikimisi valikuks, mis võimaldaks neil lihtsamini saavutada seda, mida nad tahtsid saavutada, ning tõsta säästmise määrasid. 2012. aastal pensionipoliitikas tehtud muudatuse tulemusena kasvas Suurbritannias erasektori pensioniskeemide aktiivsete liikmete osakaal 2,7 miljonilt 7,7 miljonini 2016. aastal.

Thaler demonstreeris oma töödes, et investeerimisvalmidust mõjutavad erinevad tegurid, sealhulgas ka see, milline ilm on väljas, kas investor on näljane või mitte, kuidas täpselt investeering on kirjeldatud jmt. Oma vaatluste põhjal töötas Richard Thaler välja nn libertaristliku paternalismi (libertarian paternalism) strateegia – idee, mille kohaselt nii era- kui ka avaliku sektori institutsioonid saaksid mõjutada inimeste käitumist, samas austades inimeste vaba valikut. Libertaristliku paternalismi eesmärk oleks mõjutada tegema otsuseid, mille tulemusena otsustaja heaolu oleks parem võrreldes situatsiooniga, kus sellist paternalistlikku raamistikku ei eksisteeri.

Selliseid «müksatusi» on rakendanud ka paljude teiste riikide valitsused edendamaks inimeste säästmist või siis selliste otsuste tegemist, mis oleks inimestele endile kasulikud, olgugi et ise nad ei pruugi nii arvata. Neid müksatusi võime vaadelda ka ettevõtete ja teiste organisatsioonide tasandil, olgu nendeks supermarketid, lennujaamad või koolid.

Majandusteadlastele heidetakse aeg-ajalt ette, et nende koostatud mudelid ja teadusuuringute tulemused on teadusest kaugele inimesele raskesti mõistetavad, elukauged ning et majandusteaduslikud seisukohad ei võta arvesse inimese psühholoogiat, eelkõige asjaolu, et inimesed ei käitu alati ratsionaalselt, s.t nende otsused ei ole alati suunatud isikliku kasulikkuse maksimeerimiseks. Paljud mudelid kirjeldavad küll hästi ratsionaalsete majandusagentide (ehk otsustajate) käitumist, küll aga ei kõlba hästi reaalses maailmas aset leidvate seoste kirjeldamisel.