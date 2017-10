Kaire Uusen: mida Eesti töötaja ja tööandja üldse tahavad?

Viimasel ajal on tõusnud esile idee «ravikindlustus kõigile», mis kõlab hullu mõttena, aga majanduse ja rahva tervise püsimise seisukohast on asjal ilmselt jumet. Tööturu hea toimimise ja paindlikkuse saavutamisel on aga kõik meie valitsusparteid läbi aegade ebaõnnestunud.

Tunneme digimaailma, aga ei mõista, mida vajavad tööandjad ja töötajad, ehkki just see on majanduse eduka toimimise alus. Kui vaadata praeguse valitsuse plaanitavaid maksu- või seadusemuudatusi, siis enamik neist pole üldse need, mida tööandjad või töötajad kiruvad.

Ka teiste parteide valimislubadustes pole näha, et neid probleeme arutataks või lahendataks. Riigi edu saladus on arvestamine oma alamate, s.t tööandjate ja töötajate huvidega. Kui riigi nimel tuleb neilt midagi ära võtta, siis tuleb midagi ka vastu anda või vähemalt präänikut näidata. Selleks on maksusoodustused, boonused või eelised tingimuste täitjatele. Isegi kui need präänikud on lühiajaliselt kulukad, täidavad need pikemas perspektiivis riigi rahakotti mitmekordselt.

Üks probleem, mis takistab majanduse ja tööturu olukorra parandamist, on see, et Eestis on igas nurgas või valdkonnas asjad väga eri moodi. Väljastpoolt tulijal on raske uskuda, et nii väikesel riigil on nii palju nägusid.

On ettevõtteid, kus elatakse piltlikult öeldes kommunismis, ning on kohti, kus pole orjaajaga võrreldes palju muutunud. On neid, kes elavad oma töö, tingimuste ja loodavate väärtuste poolest Euroopas, on neid, kelle olukord ei erine palju Kolmanda Maailma töötajate omast. On kohusetundlikke ettevõtteid ja ka seadusrikkujaid, on ülimat paindlikkust ja äärmuslikku vanaaegset jäikust, on väga häid ja ka äärmiselt kehvi töötingimusi. Esimese kogejad ei kujuta teist olukorda üldse ettegi. Ka paindlik tööturg tähendab kõigile erinevat asja.

Eestis räägitakse peamiselt tööjõupuudusest, ehkki meil on liiga palju piirkondi ja valdkondi, kus on hoopis tööpuudus või ülimadal palgatase, mis sõna otseses mõttes hävitab elu.

Tunnen isegi mitut haritud inimest, kes on patriotismist maale elama läinud, aga endale üllatuseks seal mingit tööd ei leia. Jutu peale, et Eesti vajab tööjõudu, kohapeal ainult naerdakse. Samal ajal kui töölisi tuuakse sisse, on Eestis ka palju neid, kes lihtsalt ei saa tööle minna, kuna puudub ühistransport või kulutab sõit tööle enamiku makstavast (miinimum)palgast. Nii et vale on ühe lüpsja mitteleidmise juttu kanda kogu Eesti maapiirkondade tööturu kirjeldamisele – see probleem on palju laiem ja sügavam.

Eesti töötajadki pole osanud tööturul ennast kehtestada, vaid on näidanud oma suhtumist ainult lahkumisega. Hiljuti meenus mulle töölepingu seaduse väljatöötamise aeg. Ehkki see jõustus 2009 (kui oli masu), räägiti tööturu paindlikumaks muutmisest juba üheksakümnendatel. Ka üht-teist pandi juba siis paberile, aga sinna see jäigi.

Seaduse eelnõu lubas algul kõigile palju head. Jäi mulje, et tööandjast ja töötajast saavad tulevikus sõbrad ning riik vaatab rõõmsalt seda «paaripanijana» pealt, Eesti majandus hakkab õitsema, sest kõik saavad kiirelt reageerida ja tegutseda. Ettevõtjale lubati suuremat vabadust teha muutusi, ilma et peaks väga palju kulutama (ehk siis võimalust lihtsamalt töötajaid lahti lasta ja vähem koondamisraha maksta), kasvatada oma konkurentsivõimet.