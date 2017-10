Postimees 1995. aastal: politsei tabas ebaõnnestunud palgamõrvarid

25. septembril tulistas neli meest Astangu linna sissesõidu lähedal sõiduautot BMW, milles istus 20-aastane Andrei, kes sai jalga ja kõhtu haavata. Noormees toimetati raskete vigastustega haiglasse.

Kuriteos kahtlustatavana pidas kriminaalpolitsei kinni Sergei (23), Leonidi (24), Olegi (20) ja Dmitri (24), ütles Tallinna politsei pressiesindaja.

Politsei kahtlustab, et kinnipeetud on ühe kuritegeliku grupeeringu liikmed, kes olid spetsiaalselt palgatud Andrei tapmiseks.

Politsei ei välista, et tegu on kuritegelike grupeeringute omavahelise arveteklaarimisega. Laskjad on tegu tunnistanud.

