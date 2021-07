Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Paljude reiside seast on mulle üks erilisemaid olnud sõit fotoreporterina New Yorgis väliseesti suurüritusele ESTO ʼ92 4.–11. juulini 1992. Kuuendat korda korraldatud ülemaailmsed eesti päevad toimusid esimest korda ajal, mil Eesti oli jälle vaba ning ka kodueestlased said vabamalt maailmas liikuda. Sooviga Eestile enam tähelepanu tõmmata korraldati ESTO ʼ92 samal ajal Ameerika avastamise 500. aastapäeva pidustustega. Ligi sajal üritusel osales enam kui 5000 inimest.