Krista Kodres: milleks linnahalli üldse kaitsta?

Siinkohal võikski igaüks, kes on linnahalli suhtes negatiivselt meelestatud, endalt küsida: kas hoone ei meeldi mulle sellepärast, et mulle ei meeldi selle monumentaalne/suletud/imelik arhitektuur, või sellepärast, et tegu on kunagise Lenini-nimelise kultuuri- ja spordipaleega? Kas tahtmatus tegeleda nõukogude aja pärandiga võiks olla ka põhjus, miks linnahall on sattunud sellesse räämas olekusse, nagu me seda praegu näeme?

Muinsuskaitset on siin küll asjatu süüdistada, see institutsioon on teinud oma tööd, püüdes hoida linnahalli ja paljusid teisi hooneid ja keskkondi (Eesti vanalinnad, miljöö-alad!), et ka edaspidi oleks võimalik siinmail eksisteerinud kultuuridest mõelda. Mõtlemine on teadagi seotud kujutlusvõimega, mis vajab visuaalseid pidepunkte. Kuidas saaksime näiteks mõelda ja mõista antiiki, kui meil poleks midagi alles Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ehitus- ja kunstipärandist? Kuidas saaksime – lugedes kasvõi Indrek Hargla Melchiori-lugusid – mõelda end keskaegsesse Tallinna?

Muinsuskaitset on mõttetu süüdistada veel muudelgi põhjustel. Siis, kui hakati ehitama Saku suurhalli, samuti siis, kui hakati ehitama Solarise keskust kunagise EKP esindushoone kohale (taas väga mõjus Raine Karbi arhitektuur) – argumendiks, et Tallinnale on vaja suurruume kontsertide ja konverentside tarvis –, kirjutasin ka ise, et linn peaks esmalt mõtlema linnahalli kordategemisele, kus suurepärasel arhitektuursel tasemel on need ruumid juba olemas. Linn, aga paraku mitte ka riik, ei huvitunud, ja nüüd saame üha paremini aru, miks. Muinsuskaitsel endal teatavasti rahakotti pole, see avaneb vaid poliitiliste/poliitikute otsuste põhjal. Neil juhtumitel, mida äsja mainisin, polnud ilmsesti küll tegu nõuka-aja väljatõrjumisega kultuurimälust, vaid pigem alatiseks saladusse jäävate poliitilis-rahaliste huvide põimumisega.

Lühikommentaari vajab ka muinsuskaitsepiirangute kritiseerimine. Loodan, et eelnevastki sai veidi selgemaks, miks ehitisi on väärtustatud ja peaks ka edaspidi väärtustama. Erinevalt kirjutatud sõnast, tekstist, mida saab tiražeerida, nähtub hoone või teose väärtus kõige täielikumalt selle materiaalsetest ja visuaalsetest omadustest; foto ei anna iial seda kogemust edasi. Ehitise materiaalsed ja visuaalsed omadused ja elemendid on unikaalsed ning samas eespool kirjeldatud väärtuste kompleksi kandjad.

Muinsuskaitsepiirangud on selleks, et kunagi mõeldu ja teoks tehtu kestaks võimalikult autentsel kujul edasi, selleks et neil, kellel on huvi ja oskust ehitist «lugeda», oleks võimalikult palju ehedat materjali, millest lähtuda. Ehitise «lugemisest» selle mõistmiseni jõudmiseks läheb muidugi vaja ka muid teadmisi.

Kuid teadagi ei saa autentsuse säilitamise nõue olla absoluutne ja «progress» on selles mõttes kindlasti ammu jõudnud ka vanade hooneteni (kanalisatsiooni, vee, elektri jms paigaldamine muudab ehitisi paratamatult). Konkreetselt linnahalligi puhul pole muinsuskaitse eritingimused sugugi üliranged nagu seda on püütud väita; näiteks on lubatud lühendada estakaadi ja ka kõiki algseid funktsioone ju ei taastata.

Kokkuvõttes peab tõdema, et linnahall on oma 37-aastase elueaga olnud üks avalikkuses enim vaidluse all olnud hooneid. Linnahalli juhtumit laiemasse perspektiivi tõstes näemegi, et poleemika ehitise ümber kujundab sellest tähendusrikka mälupaiga.

Viimane mõiste (les lieux de mémoire) on pärit prantsuse ajaloolaselt Pierre Noralt, kelle arvates on mõnedel objektidel (aga ka tekstidel, sündmustel jm) eriline «laetus», mis ühiskonda kõnetab. Mu meelest on just linnahalli vastuoluline sümboolsus, mis tähistab ühele üht ja teisele teist, teinud sellest lõppkokkuvõttes olulise kultuurisümboli. Osakem seda hinnata ning tehkem kõik, et see tähendusterikas objekt saaks oma elu kordatehtuna ja meie kõigi huvides edasi elada.