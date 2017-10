Martti Martinson: noorte osalus otsuste tegemises on ühiskonna küpsuse mõõdupuu

Eelseisvate märgilise tähendusega kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis on oluline tõdeda, et noorte osalus poliitilistes protsessides on viimastel aastakümnetel olnud globaalses langustrendis. Samal ajal on tänu noorte kui ühiskonnagrupi esilekerkimisele aset leidnud paljude uute osalusstruktuuride ning osalust soodustavate organisatsioonide ja algatuste teke. Kui riigi ja demokraatia küpsust mõõta noorte kaasatuse kaudu ühiskonnaelu olulistesse protsessidesse, siis kui küps on Eesti ühiskond tegelikult?

Mis on noorte osalus?

Akadeemilises kirjanduses ja poliitilises diskursuses on noorte osalus kui kontseptsioon kõige sagedamini seotud noorte endi osalemise ja täiskasvanute poolse kaasamisega otsustusprotsessidesse erinevates organisatsioonides, sealhulgas eelkõige avalikus sektoris.

Aus noorte osalus väldib noorte arvamusega manipuleerimist ja võimaldab noortel ka reaalselt, mitte pelgalt näiliselt, otsuste tegemistes osaleda ning otsuseid ja poliitilisi protsesse mõjutada ja suunata.

Kuigi noorte osaluse kohta leidub nii laiemaid kui ka kitsamaid käsitlusi, on valdava osa definitsioonide lahutamatuks osaks just demokraatia põhimõtete edendamine ja noorte aktiivseteks kodanikeks kujundamine.

Noorte osalus on demokraatlikes riikides kodanikuosaluse üks olulistest liikidest ja kõige sagedamini leiab noorte osalus aset kolmes sfääris: avalik osalus, mille alla kuulub noorte otsene või kaudne osalemine demokraatia ja teiste avalike institutsioonide töös; sotsiaalne osalus, mis hõlmab noorte osalemist kollektiivsetes või kogukondlikes tegevustes nende igapäevaelu osana; ning individuaalne osalus, mis katab valikuid ja tegevusi, mida noored teevad igapäevaelu osana, ning mis väljendavad seisukohti selle kohta, millises ühiskonnas nad tahavad elada.

Milleks ja kellele on noorte osalust vaja?

Noorte osalust, nagu ka kodanikuosalust tervikuna, selle vajalikkust ning kasutegureid nii noortele kui ka ühiskonnale, on viimaste aastakümnete jooksul päris palju uuritud.

Austraalia akadeemik Rys Farthing märgib, et üheks põhjuseks, miks noorte osalus on ühiskonnale vajalik, on noorte õiguste aspekt, mille kohaselt on noored täieõiguslikud ühiskonnaliikmed ning inimestena peavad neile laienema ka ühiskonnaelus ja -protsessides osalemise õigused.

Võimestamise aspekt käsitleb osalust kui protsessi, mis eeldab võimu jagamist ning mille tulemusena saab võimuvahekorda pöörata noorte kasuks ning seeläbi vältida noorte marginaliseerumist.

Tõhususe aspekt vaatleb osalust kui poliitikakujundajatele ja täiskasvanute võimalust saada tagasisidet ja infot noorte kui kodanike-tarbijate käest; ning isiksuse arengu aspekt käsitleb noorte osalust noorte isiksuse positiivset arengut soodustav, näiteks uute sotsiaalsete oskuste omandamise kaudu.

Sageli seostatakse noorte osalust ainult formaalse osalemisega ja liigselt formaalne lähenemine noorte osalusele on kohanud ka omajagu kriitikat.

Näiteks vähemusgruppidesse kuuluvate, aga ka vähese osaluskogemusega noorte jaoks ei ole noortevolikogud ja õpilasesindused enamasti atraktiivne osalusviis ning mitteformaalsed osalusvormid oleksid hoopis asjakohasemad.

Samas on sotsiaalsete võrgustike võidukäigu taustal noored mitmes maailma paigus olnud võrdlemisi edukad ka traditsioonilistest poliitilistest struktuuridest ja mehhanismidest möödakõndijad – viimasel kümnendil on paljud sotsiaalsed ülestõusud, milles noortel on olnud oluline osa, aset leidnud näiteks Ühendkuningriigis, Islandil, Ukrainas, Venezuelas, Brasiilias, Ameerika Ühendriikides, aga ka Tuneesias, Egiptuses ja Süürias.