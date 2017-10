Martin Mölder: tulevikupoliitika – pessimistlik kompositsioon

Võibolla üks hetk me vaatame tagasi ja näeme, et see ajaloolises perspektiivis lühike periood, kus eksisteerisid Lääne-Euroopa demokraatlikult toimivad vabad riigid, oli erand. Sotsiaal-majandusliku ja poliitilise korralduse väga harukordne vorm, mis sai eksisteerida üksnes maailmasõdade hävingu varjus sündinud valdavast soovist elada turvaliselt ja korrapäraselt. Võibolla on inimkonna normaalsus hoopis see, kuhupoole Euroopa praegu vaikselt liigub ja kus peaaegu kogu ülejäänud maailm on alati olnud. Kus mehhanismid, mis piiravad ja kontrollivad riigi võimu inimeste üle, on tasalülitatud ja demokraatia kesta kasutatakse üksnes selleks, et rahvale ette sööta järgmisi konflikte, mis nende tähelepanu üha suurenevalt ebakindluselt ja vähenevalt turvalisuselt eemale juhivad.

Seal, kus olemasolevad erakonnad ei suuda ajaga kohaneda, tekib neile kiiresti vastukaaluks uusi. Prantsusmaa hiljutised valimised võitis kandidaat ja poliitiline liikumine, mida veel aasta tagasi polnud olemaski. Itaalias ja Hispaanias on viimastel aastatel kiiresti üles kerkinud uued erakonnad – Viie Tähe Liikumine, Podemos, Ciudadanos –, mis vastandavad ennast olemasolevatele erakondadele ja poliitilisele taustsüsteemile.

Uute tulijate hulgas on ka näiliselt täiesti kokku sobimatud uus-vasakpoolne Syriza ja uus-parempoolne Sõltumatud Kreeklased, kes leidsid ennast ühest valitsusest. Mida tähendab ideoloogia sellises kontekstis ja mis on need poliitilised erisused, mis tegelikult loevad?

Vanad klassikalised erakonnad Lääne-Euroopas ja nende mudelit Ida-Euroopas imiteerivad saatusekaaslased on üha vähem kodanikuühiskonna organisatsioonid. Pigem on nad riigi osad. Nende ridu täidavad inimesed, kelle ainus oskus ja funktsioon ongi teha poliitikat, koguda hääli ja toota otsuseid, mis sellele kaasa aitavad. Erakondade ressursid tulevad aga otse maksumaksja taskust – raha, mida nad on ise endale riigieelarvest võtnud ja mille eest müüakse meile vaatemängu, mille nimi on valitsemine.

Inimeste osalus poliitikas ja usaldus poliitiliste institutsioonide vastu pole Teise maailmasõja järel kunagi olnud nii madal ning valimistulemuste voolavus nii suur kui viimasel paaril aastakümnel. Pole olemas peaaegu ühtegi Euroopa riiki, kus enamik ühiskonnast usaldaks erakondi kui institutsioone. Osalus valimistel on juba aastakümneid keskeltläbi langenud. Üha tõenäolisem on, et murrab läbi uusi tegijaid. Poliitilise legitiimsuse tühimikke täidavad oportunistid, kes on valmis rääkima inimestele ükskõik mida, mis neile toetust toob.

Euroopa vanad erakonnad nagu klassikalised sotsiaaldemokraadid või konservatiivid ja poliitilised süsteemid on pärit ajastust, mis oli olevikust väga erinev. Heaoluriik ning vaba demokraatia kinnistusid Euroopas Teise maailmasõja järgses hävingus ning sellest katastroofist oli pärit ka soov ja tahe ehitada üles riike ühendav ja konflikti maandav Euroopa Liit. Kõigil värskelt meeles olev totaalne kaos tekitas suhtelise konsensuse põhiliste poliitiliste institutsioonide ja ühiskonna eesmärkide osas. Seda kõike hoidsid üleval ja riike toimivana eliidid, kellel ei tulnud mõttessegi sisepoliitiliselt vaba riigi alustalasid kangutama hakata.