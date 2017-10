Kersti Kaljulaid: mul on raske mõista, kui inimesed ütlevad, et neil oli Nõukogude Eestis helge lapsepõlv

Luksemburgis tegutseva ajalehe Mõnikord toimetuse noored reporterid Tomi Perillus, Mirte Kurm, Eva Maria Maiquez Seitam, Katria Kivik ja Hans Loik kohtusid juuli keskel Kadriorus Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga.

Kümme aastat Luksemburgis elanud riigpea võttis eesti noored hea meelega vastu ja vastas põhjalikult nende küsimustele, miks on ikkagi vaja Eestile Rail Balticut, kuivõrd igatsevad pojad Kaspar ja Georg oma endise kodukoha järele ja millise varju jättis nõukogude aeg ta enda lapsepõlvele.

Samuti andis president kuldaväärt soovituse Luksemburgis elavatele Eesti lastele ja noortele.

Ajalehe Mõnikord toimetuse loal avaldab Postimees alljärgnevalt intervjuu täismahus.

Kuidas teile meeldis laulupidu?

Laulupidu meeldis mulle täpselt nii nagu kõikidele eestlastele. Laulupeo päev on parim päev olla Eesti president.

Kas teil oli mõni lemmiklaul (laulupeol)?

Ei ole, sest see sõltub väga erinevatel aastatel sellest meeleolust, mis on parasjagu. Kui olla Eestist kaugel, siis tean, et välis-Eesti kooridel on «Mesipuu» alati see laul, mis läheb väga hinge. Pean ütlema, et Eestis elades on «Koit» näiteks võimsam, sest siis on see tunne, et nüüd, nüüd see laulupidu algab! See [lemmiklugu] muutub.

Laulupeo päev on parim päev olla Eesti president.

Mis teile presidendiameti juures kõige rohkem ja kõige vähem meeldib?

Sa ei saa teha seda tööd niimoodi [kui niimoodi mõelda]. Igal hommikul tõused üles ja tead, et ümbritsev maailm muutub täna jälle natuke, ning meil on täna jälle vaja teha õigeid asju, selleks et Eesti elu oleks turvalisem ja et majandus saaks areneda, aga eelkõige selleks, et meil oleks siin julge olla. See on see, mille peale mõtled igal hommikul. Kas meeldib või ei meeldi, need ei ole üldse need kategooriad, millega tehakse seda tööd.

Mida president igapäevaselt tegelikult teeb?

See sõltub väga palju päevast. Praegu, suvel, on natuke rohkem aega mõelda, lugeda ja kirjutada, aga kindlasti on iga nädal mitmeid intervjuusid. Kindlasti rohkem välisajakirjanikele kui Eesti ajakirjanikele, välja arvatud aastavahetuse paiku, kui neile millegipärast tundub, et nad peavad tegema presidendiga väga pikki intervjuusid kõikidesse Eesti ajalehtedesse.

Vabariigi aastapäeva eel on väga tihe mõttetegevus, koos kolleegidega tuleb kõne viimistleda ja seda harjutada – seda ei ole ka ühelgi teisel ajal aastas. Praegu on meil Euroopa Liidu eesistumine, millega on seotud palju üritusi, kus tuleb pidada avakõnesid. Aga kuna mulle ei meeldi pidada avakõnesid stiilis, et «Mul on tore, et te siin Tallinnas olete ja teil tuleb kindlasti sisutihe päev», siis pean süvenema valdkondadesse, millega ma muidu igapäevaselt ei tegelegi, aga mis on õpetlik sellepärast, et kui juba lähen ja teen suu lahti, siis peab sellel jutul olema alati mõte sees.