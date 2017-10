Eerik-Niiles Kross: miks eestlased võivad olla iseseisvad ja katalaanid mitte?

«Tahan täna kinnitada, et parim viis kaitsta meie põhiseaduse preambulisse kätketud rahvuslikke huve ja eesmärke on jääda truuks oma väärtushinnangutele nii sise- kui ka välispoliitikas,» ütles välisminister Sven Mikser sel kevadel oma aastakõnes riigikogu ees.

Ta jätkas: «Peaksime mõtlema, mis on see, millele jääme truuks ja millest me ei ole valmis taganema isegi ajal, mil maailm meie ümber hirmutaval moel muutub.»

Äsjane Hispaania autonoomse piirkonna – Kataloonia – iseseisvusreferendum on pakkunud meie väärtushinnangutele truuks jäämise küsimuses kibedat mõtlemisainet.

Eesti ametlik seisukoht Kataloonia referendumikatsele on olnud rangelt Hispaania ametlikku positsiooni toetav.

Noored katalaanid avaldamas meelt Hispaania keskvalitsuse jõuliste meetmete vastu Kataloonia iseseisvusreferendumi ärahoidmiseks / Scanpix

«Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Oluline on, et kõik siseriiklikud küsimused lahendatakse kooskõlas Hispaania seadustega.» Punkt.

Selline seiskoht on julgeolekupoliitiliselt mõistetav, vähemalt esmapilgul. Eesti on koos teiste Balti riikide ja mõttekaaslastega Põhja-Atlandi lepingu organisatsioonist (NATO) teinud imet, saavutades liitlaspataljonide paigutamise meie alale.

Hispaania on olnud üks neist riikidest, kes ilmtingimata meie ohupilti ei jaga ja kelle jaoks, oleme ausad, on suuremaid muresid kui Venemaa. Ometi osalevad nad Lätis soomuskompanii ja kuue tankiga. See on suur asi ja tänamatust ei ole meil siin Vene piiri ja Läänemere vahel ruumi üles näidata.

Eesti huvides on tõepoolest hoida NATO ja Euroopa Liidu ühtsust.

Rahvaste enesemääramise õigus kehtib ka täna

Mida aga teha, kui julgeolekupoliitilise ühtsuse nimel peab hakkama silma kinni pigistama väärtusruumi lagunemise suhtes. Lõpeks on ju kogu Euroopa Liidu ja NATO mõte kaitsta vabadust, inimõigusi ja humaanseid väärtushinnanguid austavat eluruumi.

Eesti on alati kinnitanud, et meie huvides on rahvusvahelise õiguse kehtimine kõigile ja universaalselt. Kuni iseseisvuse taastamiseni oli üks meie põhimantraid rahvusliku enesemääramise õiguse kehtivus ja meie õigus seda kasutada.

Rahvaste enesemääramise õigus kehtib ka täna. Seda kinnitab nii ÜRO põhikiri kui ka kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, mille on heaks kiitnud 168 riiki. Viimasena mainitud lepingu artikkel üks ütleb:

«Kõigil rahvastel on enesemääramise õigus. Seetõttu kehtestavad nad vabalt oma poliitilise staatuse ning kindlustavad vabalt oma majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu.» Eesti riik on olemas suuresti tänu sellele õigusele.

ÜRO Peaassamblee / Scanpix

Samal ajal tugineb maailmakord täna riikide süsteemile, mida samuti ÜRO põhikirja kaudu tagab vastastikune piiride puutumatuse ja riikide suveräänsuse austamise printsiip. Ka selle põhimõtte vääramatu püsimine on Eesti elulistes huvides, lühinägelikule diplomaatiale ehk isegi suuremates huvides kui enesemääramise õigus.

Hirm paralleelide ees on lühinägelikkus ja argus

Eesti on valinud katalaanide küsimuse hindamisel rangelt riikide suveräänsuse ja siseasjadesse mittesekkumise printsiibi.

Rahvusliku enesemääramise asjus teeseldakse, et see katalaanide puhul ei rakendu. Olen isegi kuulnud väiteid, et rahvusliku enesemääramise õigus enam ei kehtivatki. Kas see tuleb iseseisvust taotleva romaani rahva puhul kõne alla, on kindlasti vaidluse koht.